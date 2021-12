Aubameyang nie będzie już kapitanem Arsenalu

Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

W kadrze Arsenalu na 16. kolejkę nie znalazł się Pierre-Emerick Aubameyang. Wówczas Gabończyk został pominięty z powodów dyscyplinarnych. Z kolei we wtorek Arsenal za pośrednictwem oficjalnej strony poinformował, że napastnik przestał pełnić funkcję kapitana zespołu i zabraknie go także w najbliższych derbach Londynu.

Aubameyang podpadł władzom Arsenalu

Piłkarz opóźnił swój powrót z zagranicznej podróży

Z racji na niedotrzymanie obietnicy stracił opaskę kapitana i miejsce w wyjściowym składzie Kanonierów

Aubameyang na wylocie z Arsenalu

Z początku nikt z Arsenalu nie chciał przekazać, dlaczego Pierre-Emerick Aubameyang został pominięty przez Mikela Artetę w meczu przeciwko Southampton (3:0). Hiszpan jeszcze przed startem pojedynku wytłumaczył swoją decyzję, ale nie przedstawił zbyt wielu szczegółów.

– Niestety Aubameyanga nie ma dzisiaj z nami z powodu naruszenia dyscypliny. Jesteśmy w tym względzie bardzo konsekwentni. Mamy pewne zasady i każdy musi ich przestrzegać. Z pewnością nie jest to łatwa sytuacja. Na pewno nie taka, w której chcielibyśmy, by znalazł się nasz kapitan – wyznał Arteta przed rywalizacją ze Świętymi.

Po ostatnim gwizdku dziennikarze The Athletic dowiedzieli się więcej i okazało się, że piłkarz wybrał się w zagraniczną podróż. Wszystko działo się za zgodą klubu, jednak 32-latek wrócił wcześniej niż zapowiedział. W ten sposób naruszył protokół covidowy, co rozwścieczyło szefów z The Emirates.

An update on Pierre-Emerick Aubameyang — Arsenal (@Arsenal) December 14, 2021

– “Po złamaniu dyscypliny w zeszłym tygodniu, Pierre-Emerick Aubameyang nie będzie już kapitanem naszego klubu i nie będzie brany pod uwagę w środowym meczu z West Ham United. Oczekujemy, że wszyscy nasi gracze, a zwłaszcza nasz kapitan, będą pracować zgodnie z zasadami i standardami, które wszyscy ustaliliśmy i uzgodniliśmy” – brzmi oświadczenie Arsenalu.

Wygląda na to, że Gabończyk wpadł w konflikt z klubem i już zimą może opuścić Londyn. Z racji na kontrakt ważny do 2023 r., Kanonierzy rozważą każdą ofertę transferową za 32-latka.

Aubameyang trafił do Arsenalu w 2018 r. z BVB. Od tamtej pory rozegrał 163 spotkania, w których zaliczył 92 gole, 20 asyst, natomiast z klubem sięgnął po dwa trofea.

