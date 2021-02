Aubameyang może mieć problemy przez tatuaż

Pierre-Emerick Aubameyang sprawił sobie nowy tatuaż. Istnieje prawdopodobieństwo, że złamał zasady protokołu dotyczącego COVID-19.

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające kapitana Arsenalu w trakcie wykonywania nowego tatuażu na powierzchni dłoni. Klub bada, czy Pierre-Emerick Aubameyang nie naruszył surowych protokołów dotyczących COVID-19.

Gabończyk był bohaterem ostatniego spotkania londyńczyków. Napastnik zanotował hat-trick w meczu z Leeds United (4:2). Szefowie Arsenalu mają zamiar przeprowadzić rozmowy z napastnikiem po publikacji wspomnianego wideo.

O co to całe zamieszanie?

Hiszpański tatuator Alejandro Nicolas Bernal opublikował wideo na swoim instagramowym koncie, na którym wykonuje kapitanowi Arsenalu tatuaż. Żaden z mężczyzn nie miał na sobie maseczek w trakcie zabiegu. Obecne przepisy rządu Wielkiej Brytanii stanowią, że wszystkie salony tatuażu muszą pozostać zamknięte podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Oficjalne stanowisko klubu brzmiało: “Porozmawiamy o tej sprawie z zawodnikiem i ustalimy, co się stało”.

Co dalej?

Arsenal chce dokładnie określić, kiedy Aubameyang sprawił sobie nowy tatuaż. Włodarze nie podejmą żadnych dalszych działań, dopóki nie upewnią się, czy zostały złamane jakiekolwiek zasady.

Gabończyk niedawno wrócił do składu po tym, jak za zgoda klubu dostał czas wolny, by odwiedzić chorą matkę. Napastnik opuścił mecze z Southampton i Manchesterem United. W spotkaniach z Wolverhampton i Aston Villą wchodził na boisko z ławki rezerwowych, a pierwszy mecz po powrocie do wyjściowej jedenastki uczcił hat-trickiem.

Obecnej kampanii Aubameyang zanotował 11 bramek i jedną asystę w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach.