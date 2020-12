Arteta wściekły na swojego zawodnika. “Przekroczył linię”

Menedżer Arsenalu, Mikel Arteta przyznaje, że jest rozczarowany tym, jak zachował się jeden z jego podopiecznych, Granit Xhaka. Zawodnik Arsenalu został wyrzucony z boiska podczas meczu Arsenalu z Burnley po tym, jak chwycił za szyję piłkarza rywali, Ashleya Westwooda.

Takich scen na boiskach Premier League nie widziano od dawna. Piłkarzowi reprezentującemu Arsenal wyraźnie puściły nerwy. Xhaka początkowo obejrzał za cały incydent tylko żółtą kartkę, ale po tym, jak sędzia Graham Scott zobaczył całą sytuację na monitorze, zmienił decyzję i postanowił w trybie natychmiastowym odesłać gracza na trybuny.

Xhaka nie mógł po zawodach liczyć na wyrozumiałość swojego menedżera, Mikela Artety. – Byliśmy na fali wznoszącej od początku meczu aż do czasu tego zdarzenia z udziałem Granita. Potem wszystko na własne życzenie się posypało – ocenił szkoleniowiec.

Błąd nie do zaakceptowania

– To, jak zachował się Granit było nie do zaakceptowania. Popełnił błąd i nie mam co do tego złudzeń. Błąd, który słono nas kosztował. Wiem, że zawodnicy chcą dawać z siebie więcej, bardziej walczyć i pokazywać oddanie, ale Granit swoim zachowaniem przekroczył linię – dodał Arteta.

Szwajcar został wyrzucony z boiska w 56. minucie gry. Arsenal przegrał ostatecznie mecz 0:1, po tym jak samobójcze trafienie zaliczył Pierre-Emerick Aubameyang. Sytuacja Kanonierów w ligowej tabeli jest coraz bardziej skomplikowana. Obecnie zajmują piętnastą lokatę i mają w dorobku 13 punktów.

– Byliśmy przygotowani do tego meczu i wiedzieliśmy, że musimy wygrać. Gra w osłabieniu sprawiła jednak, że było nam znacznie, ale to znacznie trudniej. Gdy dajesz rywalowi taką szansę i przegrywasz po stałym fragmencie gry, możesz mieć pretensje tylko do siebie – ocenił menedżer.