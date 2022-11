Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal rozprawił się z Chelsea i wygrał 1:0 w derbach Londynu. Mikel Arteta nie unika już tego, że jego zespół walczy o mistrzostwo Anglii.

Mikel Arteta przemówił po meczu Arsenalu z Chelsea

Jego zespół wygrał 1:0 w derbach Londynu

Hiszpan skomentował triumf swojego zespołu

Arsenal pretendentem do wygrania Premier League

Piłkarze Arsenalu mają za sobą 13 meczów w Premier League. Do rozegrania pozostało im jeszcze mnóstwo spotkań, ale nikt nie ma już wątpliwości, że Kanonierzy walczą o mistrzostwo Anglii. Są bowiem liderem w tabeli Premier League (dwa punkty przewagi nad Manchesterem City), a na swoim rozkładzie mają Tottenham, czy Liverpool. W niedzielę rozprawili się zaś z Chelsea 1:0. Mikel Arteta wcześniej ostrożnie podchodził do tego, że jego zespół jest kandydatem do mistrzostwa Anglii. Teraz Hiszpan stwierdził, że Arsenal jest w gronie ekip walczących o tytuł, ale nie będzie o niego łatwo.

– Co jest fantastyczne, to widzieć, że drużyna robi kolejny krok. Dzisiaj byliśmy pod presją, straciliśmy miejsce [w czołówce] [na rzecz Manchesteru City w sobotę] i przygotowaliśmy się, aby przyjechać tutaj i wygrać, ale przyjechać, aby wygrać tutaj to inna historia. Jestem szczęśliwy, że to zrobiliśmy – powiedział opiekun Arsenalu. – Musimy bardzo, bardzo szanować to. Stajemy się dużo lepsi jako zespół i osiągamy naprawdę dobre wyniki, ale to jest długie, długie show – rzekł hiszpański szkoleniowiec.

Arteta został poproszony o porównanie niedzielnego występu do przegranego starcia z Manchesterem United (1:3). – Myślę, że wyciągnęliśmy wnioski naprawdę dobrze, ponieważ zagraliśmy tam [na Old Trafford we wrześniu] naprawdę dobrze, ale to nie wystarczyło, aby wygrać, a to właśnie robią topowe drużyny – wyjaśnił Arteta.

Czytaj także: Więcej walki niż goli w derbach Londynu. Ligowy kryzys Chelsea trwa