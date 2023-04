PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal poległ na Etihad Stadium (1:4) i nie zależy już od siebie w walce o mistrzostwo Premier League

Kanonierzy przewodzą stawce z dwoma punktami przewagi, ale Obywatele mają dwa mecze do rozegrania więcej

Mikel Arteta nie ukrywa, że jego podopieczni zanotowali zasłużoną porażkę

“W pierwszej połowie nie byliśmy nawet blisko naszego poziomu”

Arsenal zanotował w środę dotkliwą porażkę. Lider tabeli Premier League przegrał na wyjeździe z Manchesterem City (1:4). Kanonierzy pozostają na szczycie, ale nie zależą już od siebie. Mają dwa punkty przewagi nad wciąż urzędującymi mistrzami, a ci rozegrali o dwa mecze mniej.

– Analiza jest jasna, lepsza drużyna wygrała mecz. Prawdopodobnie byli w swojej najlepszej dyspozycji. Zwłaszcza w pierwszej połowie, gdy nie byliśmy nawet blisko swojego normalnego poziomu. Kiedy takie coś się przytrafia, różnica robi się zbyt duża. W ciągu pierwszych 30 minut nie robiliśmy wszystkich podstawowych rzeczy, które musisz robić, grając z wyjątkowym rywalem. Zostaliśmy za to ukarani, a kara mogła być jeszcze dotkliwsza – przeanalizował spotkanie Mikel Arteta. – Chcieliśmy poprawić kilka kwestii, ale nie byliśmy w stanie. Musimy być lojalni wobec tego, co doprowadziło nas do tego miejsca. To nie gwarantuje niczego, poza tym, że musimy spojrzeć w lustro i zastanowić się, co możemy robić lepiej – dodał hiszpański trener.

Arsenal nie wygrał od czterech kolejek Premier League. We wtorek czekają go derby Londynu z Chelsea.

