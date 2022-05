Arsenal stawia na Hiszpana. Zbieżnie wizje menedżera i właścicieli

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta pozostanie na dłużej menedżerem londyńskiego Arsenalu. W piątkowe popołudnie klub z Emirates Stadium poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z hiszpańskim szkoleniowcem. Nowa umowa będzie obowiązywała do końca sezonu 2024/25.

Arsenal poinformował o podpisaniu nowego kontraktu z Mikelem Artetą

Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku

Hiszpan na Emirates Stadium pracuje od grudnia 2019 roku

Arteta z nowym kontraktem w Arsenalu

– Jestem dziś podekscytowany, wdzięczny i naprawdę bardzo szczęśliwy – powiedział Arteta, cytowany przez oficjalną stronę klubu. 40-letni szkoleniowiec potwierdził, że jego wizja jest zbieżna z wizją właścicieli klubu. – Kiedy rozmawiałem z Joshem, widział on klub w tym samym punkcie i chciał poprowadzić w taki sposób, w jaki ja chciałem to zrobić. Więc wszystko, co mówił on i Stan, kiedy byłem razem z nimi, zawsze się sprawdzało.

– Chcemy przenieść klub na wyższy poziom i naprawdę rywalizować z najlepszymi drużynami. Aby to osiągnąć, musimy grać w Lidze Mistrzów. Musimy być w stanie rozwijać zespół i naszych piłkarzy, rozwijać wszystkie działy, a także tworzyć jeszcze większą więź z naszymi fanami, poprawiać atmosferę na Emirates, być w stanie rekrutować największe talenty i najlepszych ludzi dla tego klubu, którzy poprowadzą ten projekt na ten poziom – mówił Hiszpan.

The journey continues ✊



✍️ Mikel Arteta

✍️ Jonas Eidevall



Congratulations on your new deals! 🔴 — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2022

Arteta jest menedżerem Arsenalu od 22 grudnia 2019 roku. W kolejnym roku poprowadził drużynę do zdobycia Pucharu Anglii (po zwycięstwie 2:1 w finale z Chelsea) oraz Tarczy Wspólnoty (po wygranej w rzutach karnych z Liverpoolem).

Na cztery kolejki przed zakończeniem obecnego sezonu Kanonierzy zajmują czwarte miejsce w tabeli, ale mają tylko dwa punkty przewagi nad piątym Tottenhamem. W najbliższą niedzielę zagrają o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu, podejmując u siebie Leeds United.

Zobacz także: Juventus zaproponuje Arsenalowi wymianę