Arsenal imponuje na starcie nowego sezonu. W sobotę ekipa z Londynu dołożyło trzecie zwycięstwo, dzięki czemu z kompletem punktów zajmuje pozycję lidera. Menedżer Mikel Arteta chwali występ swoich podopiecznych, a w dodatku zapowiada kolejne ruchy na rynku transferowym.

Arsenal pokonał na wyjeździe Bournemouth aż 3-0

Dwie bramki zdobył Martin Odegaard, natomiast wynik ustalił William Saliba

Arteta pochwalił występ swoich podopiecznych i zapowiedział walkę o kolejne wzmocnienia

Arsenal chce działać na rynku transferowym

Kanonierzy są jednym z największych pozytywnych zaskoczeń początku sezonu. Udany okres przygotowawczy zwiastował sporą poprawę, ale aż tak dobrej gry spodziewało się niewielu. W sobotę Arsenal pokonał na wyjeździe Bournemouth 3-0, dzięki czemu z kompletem punktów zasiadł na fotelu lidera tabeli Premier League. Mikel Arteta pochwalił występ swoich podopiecznych, choć wypunktował również błędy.

Nadal daleko nam do ideału. Mieliśmy kilka dobrych momentów. W drugiej połowie pozwoliliśmy na zbyt wiele Bournemouth. Jestem dumny, nie jest łatwo przyjechać tutaj i wygrać 3-0, ale wciąż są rzeczy do udowodnienia – analizuje hiszpański menedżer.

Tego lata zespół z Londynu pozyskał już Gabriela Jesusa, Ołeksandra Zinczenkę, Fabio Vieirę, Marquinhosa i Matta Turnera. Arteta nie chce, aby na tym kończyło się okienko transferowe. Na pomeczowej konferencji zapowiedział intensywne starania o podpisanie kolejnych jakościowych zawodników.

W życiu trudne doświadczenia czynią cię silniejszym i sprawiają, że uczysz się więcej niż w dobrych momentach. Ten moment był bolesny i nie chcemy przez to przechodzić ponownie. Do końca będziemy starali się podpisać nowych zawodników. Rynek transferowy jest zdradliwy. Chcielibyśmy zrobić coś jeszcze. Zobaczymy, czy nam się to uda – zapowiada Arteta.

