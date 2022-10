Źródło: The Sun

The Sun donosi, że Mikel Arteta otrzyma zimą od Arsenalu 60 milionów euro na trzy nowe wzmocnienia. W Londynie wierzą, że przy odpowiednim wzmocnieniu Kanonierzy mogą sięgnąć po tytuł mistrzowski.

Latem Arsenal przeznaczył 150 milionów euro na wzmocnienia. W większości okazały się one spektakularnymi transferami

Obecnie Kanonierzy przewodzą tabeli Premier League

By tak zostało, londyńczycy zamierzają zimą znów ruszyć na zakupy. Przeznaczą na ten cel 60 milionów euro, a na ich liście znajdują się Yeremi Pino, Danilo czy Mychajło Mudryk

Arsenal zimą wróci na rynek

Arsenal już udowodnił, że cierpliwość popłaca. Kanonierzy nie zareagowali impulsywnie, gdy w zeszłym sezonie Mikel Arteta przeżywał gorszy okres. Hiszpan otrzymał szansę i obecnie w pełni ją wykorzystuje. Londyńczycy nie tylko przewodzą w tabeli Premier League, ale i imponują swoją ofensywną grą.

Latem klub wydał 150 milionów euro na wzmocnienia. W zdecydowanej większości były to fantastycznie wydane pieniądze, by wspomnieć tylko o kupnie Gabriela Jesusa. W stolicy Anglii zdają sobie jednak sprawę, że by dalej realizować na wielu frontach, Arteta będzie potrzebował poszerzenia kadry.

The Sun donosi, że Arsenal zamierza przeznaczyć zimą niemal 60 milionów euro na kolejne ruchy transferowe. Hiszpański trener marzy o wzmocnieniu trzech pozycji, a klub chce to umożliwić. Choć obecnie Kanonierzy mają zaledwie dwa punkty przewagi nad Manchesterem City, dyrektorzy wierzą, że w tym sezonie mistrzostwo może wrócić do północnego Londynu.

Klub długo walczyć o Douglasa Luiza, ale ten niedawno przedłużył swój kontrakt z Aston Villą. Teraz na liście życzeń Arsenalu widnieją głównie trzy nazwiska: Yeremi Pino z Villarrealu, Danilo z Palmeirasu oraz Mychajło Mudryk z Szachtara Donieck. Już zimą przekonamy się, czy Kanonierzy zdołają przekonać całą trójkę do przenosin.

