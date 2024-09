fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tottenham - Arsenal

Arsenal poradził sobie z problemami. Cenny triumf

Arsenal przystępował do niedzielnego meczu z Tottenhamem ze sporymi obawami. W trakcie przerwy reprezentacyjnej urazu doznał Martin Odegaard, a zawieszony za kartki jest Declan Rice. Kanonierzy musieli zmierzyć się w derbach Londynu bez swojego podstawowego duetu środkowych pomocników. Uznawano to z kolei za sporą szanse dla Kogutów, aby przed własną publicznością pokonać odwiecznego rywala – zwłaszcza, że gotowi do gry byli Dominic Solanke i Mick van de Ven.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Obie drużyny miały swoje okazje bramkowe, lecz w kluczowych momentach wykazywały brak skuteczności. Dogodne sytuacje marnowali Heung-min Son oraz Gabriel Martinelli. Do pierwszy na tablicy wyników utrzymał się więc bezbramkowy remis, choć na boisku optyczną przewagę miał Tottenham.

Po zmianie stron obraz gry był niezmienny. Uspokoiła się nieco atmosfera, która w pierwszej odsłonie była bardzo nerwowa i doprowadziła do aż siedmiu żółtych kartek. W 64. minucie Arsenal dopiął swego – po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Bukayo Saki najlepiej w polu karnym Tottenhamu odnalazł się Gabriel Magalhaes, który potężnym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Guglielmo Vicario był w tej sytuacji bezradny.

Tottenham ruszył do ataku, ale po jego stronie zdecydowanie brakowało konkretów. Gospodarze nie stworzyli sobie stuprocentowych okazji i nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Mimo problemów kadrowych, Arsenal wywiózł z terenu odwiecznego rywala komplet punktów.