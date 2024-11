Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ben White musiał poddać się operacji!

Arsenal w listopadzie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Kanonierzy w ciągu miesiąca nie wygrali żadnego meczu. Przerwa reprezentacyjna zdarzyła się w idealnym momencie londyńczykom. Mikel Arteta miał bowiem sporo czasu, aby poprawić formę zespołu i przygotować go do nadchodzącej rywalizacji z rewelacją pierwszej części sezonu Premier League – Nottingham Forest.

Na przedmeczowej konferencji prasowej tymczasem Mikel Arteta przekazał bardzo złe wiadomości z obozu Arsenalu. Hiszpański szkoleniowiec przekazał, że Ben White musiał poddać się operacji. Angielski defensor ma pauzować przez kilka miesięcy. Strata 27-latka to ogromny cios dla Kanonierów.

– Niestety Ben White będzie pauzował przez kilka miesięcy. Miał on różne problemy w ostatnim czasie, ale nigdy nie były one takie same. Musieliśmy podjąć decyzję. W ostatnich tygodniach nie było poprawy. Wiemy, że chciałby przekraczać swoje granice, ale doszliśmy do punktu, w którym musieliśmy chronić jego zdrowie. Zdecydowaliśmy się na operację, ale to sprawia, że nie będzie mógł zagrać przez najbliższe kilka miesięcy. Musimy zobaczyć, jak jego ciało na to zareaguje. Nie spodziewam się, że powrót do gry zajmie pół roku. Na ten moment nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ile zajmie mu powrót na boisko po kontuzji – powiedział Mikel Arteta, cytowany przez serwis „Sky Sports”.