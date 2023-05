Liverpool ogłosił, że wraz z końcem sezonu odejdzie wielu zawodników, którym kończą się kontrakty. The Reds mają już kilku kandydatów na ich miejsce. Mimo to, zdaniem Jordana Hendersona kadra "nie zostanie przebudowana".

Liverpool w środę potwierdził odejście aż czterech zawodników

Klub planuje latem postarać się o kilka istotnych wzmocnień

Zdaniem Jordana Hendersona kadra nie przechodzi jednak przebudowy

Henderson skomentował zmiany kadrowe The Reds

Spore ruchy kadrowe planuje latem Liverpool. Klub w środę ogłosił, że wraz z końcem sezonu opuszczą go Firmino, Oxlade-Chamberlain, Keita i Milner. W drugą stronę natomiast The Reds zasili kilka nowych twarzy.

Jordan Henderson w ostatniej rozmowie z PA Sport odniósł się do zmian kadrowych Liverpoolu. Anglik nie zgadza się z tezą, że klub przejdzie “przebudowę kadrową.

– Nie sądzę, żeby to była przebudowa. Myślę, że zasili nas kilku nowych zawodników. Przebudowa to zmiana dotycząca całego zespołu, a nie sądzę, żebyśmy teraz to przechodzili. Wielu zawodników, którzy są trzonem tej drużyny pozostanie i będą w znakomitej formie, żeby rywalizować w przyszłym sezonie o trofea. Oczywiście potrzebujemy pewnego odświeżenia i poprawy jakości kadry – stwierdził Anglik.

Głównym celem transferowym Liverpoolu pozostaje Alexis Mac Allister. Wiele źródeł twierdzi, że Argentyńczyk wkrótce dołączy do The Reds.

