Amorim oceniony przez Bruno Fernandesa. “Tym się wyróżnia”

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim “bez wad” w oczach kapitana

28 października przygoda Erika ten Haga na Old Trafford oficjalnie dobiegła końca. Wobec pożegnania Holendra Manchester United rozpoczął poszukiwania nowego trenera. Ostatecznie za wyniki Czerwonych Diabłów będzie odpowiadał Ruben Amorim, który podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Portugalczyk już spotkał się ze swoimi podopiecznymi.

Wideo: Manchester United – sezon 2024/25

Jak piłkarze postrzegają nowego szkoleniowca? Na jego temat w rozmowie z klubowymi mediami wypowiedział się Bruno Fernandes:

– Oczywiście dla mnie to, co go wyróżnia, to więź, jaką ma z zawodnikami. Widać to pod koniec meczu, gdy odchodził z klubu w środku sezonu. Widzisz sposób, w jaki się z nim żegnają, sposób, w jaki się czują, sprawiają, że czuje się częścią zespołu i jak go traktują. To pokazuje, że ma świetny charakter i jest kimś, kto daje z siebie wszystko dla zawodników. Widziałem wiele momentów, w których zawodnicy zmagali się z problemami, a on zachował w nich wiarę. Zawsze broni swoich zawodników.

Ruben Amorim rozpocznie nowy rozdział w swojej karierze meczem z Ipswich (24.11) w Premier League. Następnie Czerwone Diabły zmierzą się z Bodo/Glimt (28.11) w Lidze Europy. Pierwszy poważny sprawdzian czeka go 4 grudnia – na The Emirates Manchester zagra z Arsenalem.