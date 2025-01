Alexander-Arnold otrzymał ofertę kontraktu. Ogromna tygodniówka!

Trent Alexander-Arnold otrzymał ofertę przedłużenia współpracy z Liverpoolem. Ile The Reds zaproponowali reprezentantowi Anglii? O tym informuje Mirror Football.

Sportimage Ltd / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Alexander-Arnold zastanowi się nad tą propozycją?

Liverpool i Trent Alexander-Arnold nadal nie osiągnęli porozumienia w kwestii nowego kontraktu. Właściwie wszystko wskazuje na to, że wszechstronny obrońca opuści Anfield Road wraz z zakończeniem sezonu. Jednak jeżeli Real Madryt będzie odpowiednio mocno zdeterminowany, Anglik ma szansę na transfer już w styczniu. Oczywiście w tym przypadku Królewscy będą musieli wyłożyć odpowiednią kwotę.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Mimo braku postępu w negocjacjach, The Reds postanowili złożyć swojej gwieździe ostateczną ofertę. Ile Trent Alexander-Arnold ma zarobić na mocy pięcioletniej umowy? Mirror Football twierdzi, że Liverpool na wynagrodzenie reprezentanta Synów Albionu zamierza przeznaczyć 78 milionów funtów, a więc 94 miliony euro. To oznacza, że co tydzień na konto wychowanka ekipy z Merseyside ma wpływać 300 tysięcy funtów, czyli około 360 tysięcy euro.

Alexander-Arnold zostanie w Liverpoolu? Tak

Nie, odejdzie do Realu Madryt Tak

Nie, odejdzie do Realu Madryt 0 Votes

W tej chwili Alexander-Arnold tygodniowo zarabia 180 tysięcy funtów (według portalu Capology). Na więcej mogą liczyć Mohamed Salah, który inkasuje 350 tysięcy i Virgil van Dijk – Holender otrzymuje 220 tysięcy. Czy znaczna podwyżka przekona 26-latka i tym samym przedłuży on kontrakt z Liverpoolem? Real Madryt może pochwalić się statusem klubu, któremu się nie odmawia, ale po takiej propozycji ze strony obecnej ekipy Anglik może odrzucić zakusy Królewskich.