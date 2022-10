fot. PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

W czerwcu wygasa kontrakt Jorginho z Chelsea, w związku z czym jego usługami zainteresowała się FC Barcelona. Agent środkowego pomocnika potwierdza, że priorytetem jest pozostanie w Londynie na kolejny sezon.

Jorginho jest związany z Chelsea umową do 30 czerwca 2023 roku

Jego sytuacji przygląda się FC Barcelona, która szuka następcy Sergio Busquetsa

Priorytetem reprezentanta Włoch jest dalsza gra w ekipie The Blues

Jasna deklaracja agenta Jorginho

Jorginho to czołowa postać środka pola Chelsea. Jego rola w zespole nie uległa zmianie również po zatrudnieniu Grahama Pottera, który postawił na niego w meczu Ligi Mistrzów z Milanem. Przyszłość reprezentanta Włoch stoi jednak pod znakiem zapytania, bowiem po sezonie wygasa jego kontrakt.

Sytuacją środkowego pomocnika zainteresowana się FC Barcelona, która chce wykorzystać sytuację i go pozyskać. Celem hiszpańskiego giganta na najbliższe miesiące jest znalezienie następcy odchodzącego Sergio Busquetsa, a Jorginho jest jednym z głównych kandydatów.

Chelsea z pewnością chce zatrzymać swojego zawodnika, tak aby nie powtórzyła się sytuacja z minionego lata, kiedy to jej szeregi opuściło dwóch czołowych środkowych defensorów. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy, lecz do żadnych konkretów nie doszło. Media informują, że obie strony nie dogadały się jeszcze w sprawie warunków. Wobec pojawiających się doniesień o możliwości dołączenia do “Dumy Katalonii”, o sytuacji swojego klienta wypowiedział się agent Joao Santos.

– W czerwcu wygasa nam umowa. Priorytetowo traktujemy Chelsea i zmierzamy w kierunku jej odnowienia – przekonuje agent Jorginho.

Były piłkarz Napoli dla Chelsea rozegrał już 200 występów i strzelił 28 bramek. W 2021 roku świętował zdobycie Ligi Mistrzów.

