Agent Jorginho nie wyklucza transferu. “Jesteśmy otwarci”

Jorginho mógł latem opuścić Arsenal, ale zdecydował się na pozostanie w Londynie. Agent włoskiego pomocnika w rozmowie z dziennikarzami "Radio Kiss Kiss" zdradził, że są gotowi na rozmowy z innymi klubami, a nawet transferu do Juventusu.

IMAGO / News Images Na zdjęciu: Jorginho

Jorginho zdecydował się na pozostanie w Arsenalu

Agent Włocha jednak nie wyklucza transferu jego klienta

Są gotowi na rozmowy z innymi klubami, a nawet Juventusem

Jorginho jest gotowy na zmianę barw klubowych

Jorginho w letnim okienku transferowym mógł opuścić Arsenal. Włoski pomocnik był łączony głównie z przeprowadzką do Turcji, bowiem był na celowniku Fenerbahce. 31-latek jednak zdecydował się na pozostanie w Londynie i zapowiedział walkę o podstawowy skład drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę.

Joao Santos, agent Jorginho, ostatnio był gościem w “Radio Kiss Kiss”. Przedstawiciel mistrza Europy zdradził, że jego klient jest gotowy na odejście z Arsenalu i rozmowy z innymi klubami. Nie wyklucza nawet transferu do Juventusu, a warto przypomnieć, że 31-latek w przeszłości występował w Napoli.

– Jeśli włoski klub potrzebowałby takiego zawodnika jak Jorginho, to jesteśmy otwarci na rozmowy w tym temacie. Transfer do Juventusu? Nigdy nie mów nigdy! To stwierdzenie jednak nie istnieje w dzisiejszej piłce nożnej – powiedział Joao Santos.

