fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante nieustannie mierzy się z problemami zdrowotnymi. Menedżer Chelsea potwierdził, że jego powrót do gry może nastąpić dopiero w marcu.

N’Golo Kante stracił na skutek kontuzji pierwszą część sezonu

Aktualnie ważą się losy jego przyszłości

W przyszłym roku wygasa kontrakt reprezentanta Francji

Problematyczne szukanie nowego pracodawcy?

Obecny sezon układa się dla N’Golo Kante wręcz fatalnie. Jeszcze do niedawna był dla Chelsea nie do zastąpienia, natomiast od kilku miesięcy ta musi sobie radzić bez niego. Reprezentant Francji mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, przez które nie mógł grać w Premier League, a także nie pojechał na mistrzostwa świata w Katarze.

Co jakiś czas otrzymywaliśmy także informacje na temat jego wygasającego kontraktu. Londyńczycy są związani z Kante tylko do końca obecnego sezonu, a toczące się rozmowy nie przynoszą zamierzonego rezultatu. Francuz oczekuje kilkuletniej umowy, lecz władze The Blues nie mają pewności, czy po dłuższej przerwie od gry uda mu się wrócić do najwyższej dyspozycji.

W chwili obecnej Kante bliżej do odejścia, niż pozostania na kolejny sezon. Jednym z jego potencjalnych pracodawców jest FC Barcelona, która rozważa pozyskanie go na zasadach wolnego transferu. Jej plany mogą się natomiast zmienić w obliczu opóźniającej się daty powrotu defensywnego pomocnika do gry.

Okazuje się, że nie pomoże on Chelsea bezpośrednio po przerwie mundialowej, gdyż jego absencja może potrwać nawet do marca. Medialne doniesienia potwierdził Graham Potter. To fatalne wieści dla samego zawodnika, który nie będzie w stanie odpowiednio pokazać się swojemu przyszłemu klubowi.

Zobacz również: