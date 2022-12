fot. PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez to jeden z tych zawodników, który zwrócił na siebie dużą uwagę w trakcie mundialu w Katarze. Nowe wieści na temat piłkarza przekazał dziennikarz Bruno Andrade, sugerujący, że na dzisiaj faworytem do pozyskania zawodnika jest Man Utd.

Man Utd jest w trakcie opracowania planów związanych z zimowym oknem transferowym

Dziennikarz Bruno Andrade podał, że Enzo Fernandez znalazł się na celowniku Czerwonych Diabłów

Transakcja może kosztować nawet 120 milionów euro

Enzo Fernandez zakotwiczy w Man Utd?

Enzo Fernandez jest dzisiaj jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku transferowym. Chętnych na transfer z udziałem 21-latka nie brakuje. Wygląda na to, że kolejnym przystankiem piłkarza będzie Premier League.

Enzo Fernandez aktualnie broni barw Liverpoolu. Wszystko wskazywało do niedawna na to, że Argentyńczyk trafi do Liverpoolu. Dziennikarz Bruno Andrade przekazał z kolei, że aktualnie faworytem do pozyskania piłkarza jest Man Utd.

Manchester United está ultrapassando o Liverpool na corrida por Enzo Fernández. Já há conversas em andamento entre todos os envolvidos. Red Devils estão dispostos, inclusive, a bater a cláusula de 120 M€ e evitar qualquer concorrência — Bruno Andrade (@brunoandrd) December 23, 2022

Klub z Old Trafford jest gotowy wyłożyć na transakcję z udziałem Enzo Fernandez nawet 120 milionów euro. Jeśli transfer stanie się faktem, to będzie to kolejny duży ruch transferowy w wykonaniu Man Utd po pozyskaniu latem Antony’ego i Casemiro.

Argentyński pomocnik po ostatnim mundialu w Katarze został uznany za najlepszego młodego piłkarza. Jak dotąd wystąpił w drużynie narodowej w 10 meczach, strzelając w nich jednego gola. Zdobył bramkę w starciu z Meksykiem (2:0).

