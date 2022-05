PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Wciąż nie wiadomo, czy Dani Alves zostanie w Barcelonie na kolejny sezon. Brazylijczyk przyznaje, że bardzo ucieszyłaby go taka możliwość, ale jeszcze nie jest pewny otrzymania oferty z katalońskiego klubu.

Dani Alves czeka na ruch Barcelony

Alves był jednym z czterech zawodników, którzy wzmocnili Barcelonę podczas styczniowego okienka transferowego – obok Ferrana Torresa, Pierre-Emericka Aubameyanga i Adamy Traore. Cała czwórka pomogła Dumie Katalonii wstać z kolan po nieudanej pierwszej części sezonu, ale Brazylijczyk został okrutnie usunięty z kadry klubu na europejskie puchary ze względu na przepisy UEFA, zgodnie z którymi blaugrana mogła zarejestrować tylko trzech nowych graczy w trakcie trwania sezonu.

Dobra kondycja i świetne występy sprawiły, że Alves był częściej desygnowany do gry w pierwszym składzie niż Sergino Dest. Jednak nieuniknione jest, że jego wiek i spadek formy fizycznej postawiają pod znakiem zapytania jego przyszłość w następnym sezonie. Zawodnik liczy, ze pozostanie w Barcelonie, a dzięki regularnym występom załapie się na swój czwarty mundial z reprezentacją Brazylii.

Barca ma możliwość przedłużenia kontraktu z Alvesem o kolejny sezon i jest to coś, co zawodnik szczególnie chętnie by zaakceptował. Brazylijczyk przyznał po meczu z Villarreal: – Nie wiem, czy to był mój ostatni mecz w klubie. Żyję teraźniejszością. Przyszłość jest nieznana, a dla mnie liczy się tylko tu i teraz. Postaram się reprezentować ten klub najlepiej, jak potrafię. Wszyscy znają moje życzenie. Mogę nadal mieć swój wkład w występy zespołu i pomagać w osiągnięciu celów. Chcę walczyć o prawo do bycia w tej drużynie.

Jednak na razie przyszłość Brazylijczyka na Camp Nou pozostaje niejasna, ponieważ klub nie potwierdził przedłużenia kontraktu, mimo, iż Dani Alves wielokrotnie powtarzał o chęci wyjaśnienia tej sytuacji przed końcem sezonu.

