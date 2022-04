Selekcjoner Argentyny ocenił losowanie. ”Nie możemy być szczęśliwi”

Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Argentyna to grupowy rywal Polski na mundialu w Katarze. Selekcjoner Lionel Scaloni zabrał głos na temat piątkowego losowania.

Selekcjoner Argentyny został poproszony o komentarz losowania grup na mundialu

Zdaniem Lionela Scaloniego, Argentyna mogła trafić lepiej

Argentyńczyk nie zamierza jednak narzekać

Trener zachowuje spokój

W piątek odbyło się losowanie grup mistrzostw świata, które zorganizuje Katar. Czesław Michniewicz chciał, abyśmy z pierwszego koszyka trafili na kadrę Argentyny. Życzenie opiekuna biało-czerwonych zostało spełnione i to właśnie aktualny triumfator Copa America będzie naszym trzecim przeciwnikiem na mundialu. Wcześniej Polacy podejmą Meksyk i Arabię Saudyjską.

Specjalnych wymagań odnośnie przeciwników nie miał selekcjoner Argentyńczyków, który zabrał głos na temat piątkowego losowania. – Zamierzaliśmy zaakceptować wszystko, co się pojawi. To grupa z trudnymi zespołami. Uważamy, że możemy spisać się dobrze. Nie możemy narzekać, ale też nie możemy być szczęśliwi – przyznał Lionel Scaloni. Zabrał on głos na temat każdego z przeciwników na mundialu.

– Meksyk to nasz rywal, którego znamy, trudny. Polska pokonała Szwecję w europejskich play-offach, a Arabia spisała się bardzo dobrze w kwalifikacjach – ocenił selekcjoner aktualnego zwycięzcy Copa America. Wierzy on, że Argentyna utrzyma dobrą formę.

– Jest to skomplikowana grupa, ale mam nadzieję, że będziemy kontynuować pracę, którą wykonywaliśmy do tej pory. Szanujemy wszystkich. Wierzymy, że możemy sobie poradzić dobrze, możemy mieć dobrą fazę grupową, ale szacunek to podstawa – wyjaśnił Lionel Scaloni.

