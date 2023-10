Reprezentacja Brazylii zremisowała w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Wenezuelą (1:1). Uwagę mediów przykuła natomiast sytuacja związana z tym, że zaatakowany został Neymar.

fot. Imago / Leco Viana Na zdjęciu: Neymar

Reprezentacja Brazylii z czwartku na piątek czasu polskiego tylko zremisowała z Wenezuelą w eliminacjach do mistrzostw świata

Po zakończeniu spotkania trafiony w głowę pudełkiem po popcornie został Neymar

Zawodnik Al-Hilal szybko zlokalizował swojego adwersarza i wdał się z nim w pyskówkę

Neymar trafiony pudełkiem

Reprezentacja Brazylii w roli zdecydowanego faworyta przystępowała do potyczki z Wenezuelą. Ze swojej roli Canarinhos jednak się nie wywiązali. Jednocześnie swoją frustrację wyrzucali z siebie fani.

Ekipa Fernando Diniza miała zamiar wygrać trzecie z rzędu spotkanie i krok w tym kierunku zrobiła w 60. minucie, gdy bramkę zdobył Gabriel. W ostatnich fragmentach rywalizacji do wyrównania doprowadził jednak Eduard Bello.

Po zaledwie zremisowanym spotkaniu kibice Canarinhos wygwizdali piłkarzy. Z kolei jeden z fanów poszedł krok dalej, bo rzucił pudełkiem po popcornie w Neymara. Zawodnik szybko starał się wyłapać winowajcę. Taki stan rzeczy jednocześnie skutkował tym, że doszło do pyskówki z udziałem piłkarza Al-Hilal.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

Finalnie więcej incydentów nie było, a w pewnym momencie Marquinhos wciągnął Neymara do tunelu, prowadzącego do szatni. Reprezentacja Brazylii po starciu z Wenezuelą legitymuje się na siódmym miejscu i plasuje się na drugim miejscu w eliminacjach do mundialu 2026.

