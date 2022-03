fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Rosji

Rosja nie została pozbawiona członkostwa w FIFA. Tymczasem w trakcie czwartkowego Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej podjęto decyzję o zawieszeniu: Pakistanu, Zimbabwe i Kenii.

W czwartek (31 marca) odbył się 72. Kongres FIFA

Poruszony miał zostać między innymi temat członkostwa Rosji w organizacji

W odpowiednim module kongresu kwestia dotycząca Rosji nie została poruszona

Rosja nie została wyrzucona z FIFA

Rosja był jednym z głównych tematów czwartkowego 72. Kongresu FIFA. Jednym z temat debaty miała być Rosja i jej przyszłość w Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

Przypomnijmy, że FIFA i UEFA zdążyły już zawiesić rosyjskie drużyny klubowe i reprezentacje narodowej w międzynarodowych turniejach w tym sezonie. W mediach pojawiły się przesłanki, sugerujące, że poddane pod głosowanie będzie dalsze funkcjonowanie Rosji w strukturach FIFA. Ostatecznie kwestia nie została poruszona w odpowiednim module kongresu.

Członek delegacji Rosyjskiej Federacji Piłki Nożnej, Aleksiej Sorokin, zareagował na decyzję FIFA, aby nie pozbawiać Rosji członkostwa w organizacji. Podzielił się jednocześnie opinią na temat sankcji nałożonych na rosyjską piłkę nożną.

– Wraz z kolegami z innych krajów nie poruszaliśmy tematu wykluczenia. Wszyscy martwią się tym, co się dzieje, ale istnieją inne tematy do dyskusji, które dotyczą wszystkich. Rosyjska piłka nożna nadal istnieje. Decyzje, które zostały już podjęte wcześniej, są po prostu zachowane. Mamy zakaz uczestniczenia w rozgrywkach międzynarodowych do odwołania, ale jest nadzieja, że ​​sytuacja wkrótce się poprawi – mówił Aleksiej Sorokin cytowany przez Championat.com.

Czytaj więcej: Infantino ostrożnie ucieka od tematu Ukrainy