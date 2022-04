Legenda Meksyku ocenia szanse Polaków na mundialu

PressFocus Na zdjęciu: Polska

Jared Borgetti, legenda meksykańskiej piłki, w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z WP Sportowe Fakty ocenił szansę Polaków na tegorocznym mundialu w Katarze. Zdaniem byłego reprezentanta Meksyku to właśnie z jego rodakami powalczą zawodnicy Czesława Michniewicza o awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Jared Borgetti ocenił szanse Polski i Meksyku na mistrzostwach świata w Katarze

Zdaniem legendy meksykańskiej piłki obie reprezentacje powalczą o drugie miejsce w grupie

Borgetti uważa, że przewagą naszej reprezentacji mogą być stałe fragmenty gry

“Meksyk i Polska powalczą u drugie miejsce w grupie”

Borgetti, znakomity napastnik, jako zawodnik uczestniczył w dwóch mundialach w 2002 oraz 2006 roku. Obecnie pracuje jako ekspert telewizyjny w stacji ESPN. To drugi najskuteczniejszy gracz w historii meksykańskiej piłki zdobywając 46 goli w reprezentacji. Wyprzedził go tylko Javier Hernandez, który bramkarza rywali pokonywał 52-krotnie.

– Myślę, że w każdym kraju panuje takie samo przekonanie. Zdecydowanym faworytem jest Argentyna i to piłkarze z tego kraju zajmą pierwsze miejsce w grupie. O awans do fazy pucharowej Meksyk powalczy z Polską i uważam, szanse obu zespołów są 50 na 50. Oczywiście, nie można lekceważyć Arabii. Ten kraj poczynił w ostatnim czasie postępy, ale moim zdaniem będzie ich stać jedynie na ewentualne urwanie punktów grupowym rywalom, niż włączenie się do walki o wyjście z grupy – przyznał Borgetti.

– Różnicę w rywalizacji Meksyku z Polską może zrobić Lewandowski. Reszta piłkarzy jest na podobnym poziomie. Takiego gracza nie ma ani Meksyk, ani wiele innych reprezentacji. Ze względu na niego można przyznać Polsce parę procent więcej. Meksyk częściej grywał na mundialu, ale to wynika głównie z tego, że my dominujemy w swojej strefie. Polska ma jednak dużo trudniejszą drogę na mistrzostwa – dodał.

– Szczerze mówiąc nie potrafiłbym wymienić teraz innych reprezentantów Polski, podobnie jak większość Meksykanów. Myślę, że w drugą stronę byłoby tak samo. Jeśli chodzi o naszą reprezentację to największym problemem jest brak piłkarzy w topowych klubach. Ale dobrze gramy jako zespół. Piłkarze są wybiegani. Na ostatnim mundiali pokonaliśmy Niemców. Naszą największą bolączką są stałe fragmenty gry, po których tracimy mnóstwo goli. To może być atut dla Polski, która także ma znacznie wyższych piłkarzy i silniejszych fizycznie – zakończył.

