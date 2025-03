Neymar poznał decyzję ws. powrotu do kadry Brazylii! To już oficjalnie

Neymar wraca do reprezentacji Brazylii po 17 miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją, a następnie słabą dyspozycją. Gwiazda Santosu znalazła się w kadrze na mecze eliminacji do Mundialu z Kolumbią i Argentyną.

Eduardo Carmim / Alamy Na zdjęciu: Neymar Jr

Neymar znów w reprezentacji Brazylii

Neymar przez blisko półtora roku nie pojawiał się w barwach Brazylii z powodu poważnej kontuzji kolana. Gwiazdor Canarinhos doznał urazu zerwania więzadła krzyżowego i uszkodzenia łąkotki lewej nogi w październiku 2023 roku. Od tamtej chwili reprezentacja Brazylii musiała radzić sobie bez swojego najlepszego strzelca w historii.

Neymar powrócił niedawno do Santosu, klubu swojego dzieciństwa, by odzyskać formę po nieudanym pobycie w saudyjskim Al Hilal. Przez ciągłe problemy zdrowotne zagrał tam jedynie w siedmiu meczach przez ponad półtora roku. Teraz, w barwach brazylijskiego klubu, Neymar zaczyna odzyskiwać dawną dyspozyję, co udowodnił zdobywając bramkę w wygranym 2:0 spotkaniu przeciwko Bragantino.

– Czuję, że wracam do swojej najlepszej formy fizycznej – przyznał Neymar po ostatnim spotkaniu, w którym strzelił trzeciego gola po powrocie do Santosu.

Jego obecność w kadrze narodowej ma ogromne znaczenie przed kluczowymi spotkaniami eliminacji mistrzostw świata. Brazylijczycy już 20 marca zagrają u siebie przeciwko Kolumbii, a pięć dni później zmierzą się z Argentyną, aktualnymi mistrzami świata, w Buenos Aires.

Powołani piłkarze do reprezentacji Brazylii na marcowe mecze

Bramkarze: Alisson Becker, Bento, Ederson.

Obrońcy: Danilo, Guilherme Arana, Wesley, Vanderson, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Ortiz, Murillo.

Pomocnicy: André, Bruno Guimarães, Gerson, Matheus Cunha, Neymar, Lucas Paquetá, Raphinha, Estêvão.

Napastnicy: João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinícius Júnior.