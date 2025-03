Finał mundialu niczym Super Bowl. FIFA wprowadza rewolucyjną zmianę

Finał mistrzostw świata 2026 zostanie rozegrany na MetLife Stadium w New Jersey. Prezydent FIFA - Gianni Infantino - zapowiedział, że w przerwie tego meczu odbędzie się widowisko w stylu pokazu muzycznego, który ma miejsce podczas Super Bowl.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Finał mistrzostw świata 2022

Infantino zapowiada pokaz muzyczny w przerwie finału MŚ 2026

Pod koniec marca reprezentacja Polski rozpocznie kwalifikacje do mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Przypomnijmy, że zespół Biało-Czerwonych w eliminacyjnej grupie zmierzy się z Maltą, Litwą, Finlandią oraz Hiszpanią lub Holandią. Podopieczni Michała Probierza nie będą mieli więc łatwego zadania, by awansować na najbliższy mundial, który zdaniem prezydenta FIFA – Gianniego Infantino – będzie wyjątkowy i to nie tylko ze względu na większą liczbę uczestników.

54-letni Szwajcar zapowiedział już rewolucyjne zmiany, których będziemy świadkami podczas turnieju rozgrywanego w Ameryce Północnej. Jak się okazuje, w przerwie meczu finałowego możemy spodziewać się specjalnego pokazu muzycznego, podobnego do tego, jaki ma miejsce podczas Super Bowl (spotkanie o mistrzostwo w futbolu amerykańskim ligi zawodowej NFL). – Mogę potwierdzić, że po raz pierwszy w historii zorganizujemy pokaz w przerwie finału mistrzostw świata – napisał działacz w mediach społecznościowych.

Polska awansuje do “15” rankingu UEFA? Oto scenariusz [WIDEO]

– To będzie historyczny moment dla mundialu i widowisko godne największego wydarzenia sportowego na świecie – dodał prezydent FIFA, Gianni Infantino. Przypomnijmy, iż decydujące spotkanie najbliższych mistrzostw świata odbędzie się na MetLife Stadium w New Jersey. Warto dodać, że ten pojedynek zaplanowano na 19 lipca 2026 roku.