Laskowski krytykuje postawę reprezentanta. “Proszę się tak nie tłumaczyć”

Laskowski odpowiada Frankowskiemu

Reprezentacja Polski zaliczyła… kontrowersyjny start eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. Wprawdzie po dwóch meczach podopieczni Michała Probierza mają na koncie komplet punktów, nie stracili ani jednego gola i przewodzą tabeli grupy G, to styl, w jakim odnieśli oba zwycięstwa, pozostawia wiele do życzenia. Biało-Czerwoni zaprezentowali się wyjątkowo przeciętnie, a kolejne wypowiedzi piłkarzy nie poprawiają ich notowań.

W gronie zawodników, którzy nie zyskali szacunku swoim komentarzem, znalazł się Przemysław Frankowski. – Mentalnie nie byliśmy na 100 procent gotowi na starcie z Litwą. Jesteśmy faworytem, więc od początku musimy ruszyć na rywali. Dzisiaj wyglądało to lepiej. Mamy sześć punktów i taki był cel – stwierdził obrońca Galatasaray po spotkaniu z Maltą. Na słowa 29-latka krytycznie zareagował Jacek Laskowski.

– Jeśli piłkarz, który od kilku miesięcy wie, z jakimi rywalami zagra w eliminacjach i mówi, że zabrakło mentalnego przygotowania do eliminacji, to coś jest nie tak… Panie Przemku, proszę się tak nie tłumaczyć – powiedział komentator w programie “Futbolówka”.