Boniek stanowczo o słowach Lewandowskiego

Reprezentacja Polski po dwóch pierwszych kolejkach eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku ma na swoim koncie sześć punków. To liczba, której każdy spodziewał się po meczach z Litwą oraz Maltą, ale gdy spojrzeć dalej, w liczbę zdobytych goli, a co za tym idzie stylu, to zaczynają się problemy. Kadra pod wodzą Michała Probierza nadal nie gra efektownie nawet z rywalami dużo słabszymi.

Z tego też powodu po marcowym zgrupowaniu nadal nie milkną głosy nt. stylu kadry. Szeroki echem odbiły się przede wszystkim słowa Roberta Lewandowskiego, który po meczach reprezentacji w rozmowie z “TVP Sport” powiedział o olbrzymiej pracy, którą zespół musi jeszcze wykonać. Więcej o tej wypowiedzi pisaliśmy TUTAJ. Teraz z kolei do tych słów kapitana naszej drużyny narodowej odniósł się Zbigniew Boniek w rozmowie z kanałem “Meczyki.pl”.

– Powiedział, że kadra nie jest odmłodzona, nie ma schematu, nie ma stylu […]. Znając Michała, to pewnie nóż w kieszeni mu się otworzył, kiedy usłyszał te słowa. Można powiedzieć, że to policzek dla selekcjonera. […] Słyszałem, że w szatni też było gorąco – Robert użył mocnych słów – powiedział Boniek w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z kanału “Meczyki.pl”.

