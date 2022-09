Pressfocus Na zdjęciu: Dante

W ubiegłym sezonie OGC Nice był jedną z rewelacji Ligue 1. Klub w rozgrywkach 2022/23 mocno rozczarowuje, a według jego defensora – Dante, jest to pokłosiem kiepskiego okienka transferowego w wykonaniu klubu. Doświadczony stoper wziął też w obronę trenera, Luciena Favre’a.

OGC Nice słabo wszedł w sezon i ma problem z regularnym punktowaniem

Przyczynę słabych rezultatów osiąganych przez klub wskazał jego środkowy obrońca – Dante

Brazylijczyk stanął również w obronie szkoleniowca Nicei

Dante zawiedziony działaniami zarządu OGC Nice

Bardzo słabo prezentuje się na początku sezonu Nicea. Klub w zeszłym sezonie pozytywnie zaskoczył i zajął piąte miejsce, które pozwoliło mu awansować do Ligi Konferencji Europy. Obecnie Orlątka mają problemy z regularnym punktowanie w Ligue 1 i po ośmiu kolejkach z ośmioma punktami zajmują dopiero 13 miejsce w lidze.

Przyczynę zapaści OGC Nice zna Dante, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat formy zespołu podczas wywiadu dla RMC. Zdaniem Brazylijczyka słabe występy są pokłosiem słabego okienka transferowego w wykonaniu klubu.

– Powinniście odpuścić trenerowi, którego to nie dotyczy. Łatwo jest atakować szkoleniowca, kiedy zespół nie odnosi pożądanych rezultatów – stwierdził Brazylijczyk.

– Latem z klubem pożegnało się wielu ważnych zawodników, co nas zabolało. Dotyczy to też organizacji, oczekiwań i wizji tej drużyny. Teraz to odczuwamy. Klub wciąż poszukuje dyrektora sportowego, kogoś kto pomoże nieco trenerowi. To na pewno odciąży go z wielu spraw – dodał.

