Wkrótce nowy trener PSG. Zaawansowane rozmowy

Mauricio Pochettino jest faworytem do objęcia posady szkoleniowca Paris Saint-Germain. Władze francuskiego klubu, które oficjalnie nie potwierdziły jeszcze zwolnienia Thomasa Tuchela, mają prowadzić zaawansowane rozmowy z argentyńskim szkoleniowcem.

W czwartek świat obiegła informacja, że władze mistrzów Francji podjęły decyzję o rozstaniu z niemieckim trenerem. Informacje te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale komunikat w tej sprawie jest spodziewany wkrótce.

Na szczycie listy życzeń PSG jest obecnie Mauricio Pochettino, choć w ostatnich dniach przedstawiciele francuskiego klubu prowadzili również rozmowy z Thiago Mottą. Na chwilę obecną zdecydowanie bliżej klubu z Parc des Princes jest jednak były trener Tottenhamu Hotspur, Southampton i Espanyolu Barcelona. Negocjacje w sprawie warunków kontraktu mają być na zaawansowanym etapie.

Dla 48-letniego Argentyńczyka byłby to powrót do Paryża. Pochettino był bowiem zawodnikiem PSG w latach 2001-2003. Aktualnie szkoleniowiec pozostaje bez pracy od listopada ubiegłego roku, kiedy rozstał się z Tottenhamem.

Thomas Tuchel stracił pracę zaledwie cztery miesiące po tym, jak doprowadził prowadzoną przez siebie drużynę do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej sięgnął z zespołem po kolejne mistrzostwo Francji. W obecnym sezonie PSG grało jednak ze zmiennym szczęściem, czego efektem jest trzecie miejsce w ligowej tabeli. Paryżanie mają jednak tylko jeden punkt straty do Olympique Lyon i Lille. Wcześniej wywalczyli sobie również awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.