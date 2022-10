Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar to bez wątpienia jedna z największych gwiazd PSG. Na temat Brazylijczyka wypowiedział się ostatnio Marco van Basten. Były napastnik Ajaxu, Milanu i reprezentacji Holandii nie szczędził krytycznych opinii w kierunku byłego zawodnika FC Barcelony.

Neymar juz szósty sezon gra w PSG

Brazylijczyk jest jedną z kluczowych postaci w szeregach giganta Ligue 1

Na temat 30-latka wypowiedział się Marco van Basten

“W jednej sekundzie kogoś fauluje, a w następnej znowu udaje ofiarę”

Neymar wraz z Kylianem Mbappe i Lionelem Messim tworzy magiczny tercet w PSG. W ostatnim czasie nie brakowało opinii na temat konfliktu między Brazylijczykiem a mistrzem świata z 2018 roku. Tymczasem opinią na temat reprezentanta Brazylii wypowiedział się Marco van Basten.

– Neymar to prawdziwy płaczek, ciągle prowokuje. W jednej sekundzie kogoś fauluje, a w następnej znowu udaje ofiarę. Brak pozwolenia, aby go dotknąć. Nieprzyjemna osoba na boisku – mówił holender cytowany przez The Sun.

Zobacz także:

Neymar licząc wszystkie rozgrywki w tej kampanii, wystąpił łącznie w trzynastu meczach. Zdobył w nich dziewięć bramek, a ponadto zanotował siedem asyst. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik może mieć w starciu z Benfiką w ramach czwartej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Brazylijski zawodnik trafił do PSG w 2018 roku za ponad 220 milionów euro. Neymar ma kontrakt ważny z ekipą z Ligue 1 do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 75 milionów euro.

Czytaj więcej: PSG – Benfica Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (11.10.2022)