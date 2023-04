PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Znakomita forma Przemysława Frankowskiego w ostatnich tygodniach

Reprezentant Polski został doceniony przez ekspertów oraz samego trenera

Szkoleniowiec Lens twierdzi, że 28-latek stale się rozwija

“Ważne, by mieć w zespole takich piłkarzy jak on”

Przemysław Frankowski ostatnio imponuje znakomitą formą, czego najlepszym dowodem jest zdobyta bramka w spotkaniu z PSG. Przed sobotnim spotkaniem z Monaco, trener Lens z uznaniem wypowiedział się o reprezentancie Polski. Franck Haise nie kryje zadowolenia, że ma w zespole takiego piłkarza jak Frankowski.

– Bardzo dobrze rozumie grę i korzysta z tego, że występował na innej pozycji. Jest wszechstronny. Ma doświadczenie międzynarodowe – grał w Polsce, w USA, w mistrzostwach świata. To zawodnik, który ciągle się rozwija, bo znalazł miejsce, gdzie może wyrazić siebie. Ważne, by mieć w zespole takich piłkarzy jak on. Kogoś, na kim możesz polegać – mówił szkoleniowec RC Lens.

Wychowanek Lechii Gdańsk rozegrał w obecnym sezonie w koszulce RC Lens 35 spotkań. Zdobył cztery bramki oraz zanotował dwie asysty. Są to dobre liczby jak na zawodnika, który występuje na pozycji wahadłowego.

