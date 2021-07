Arkadiusz Milik z powodu kontuzji nie miał okazji wystąpić na ostatnich Mistrzostwach Europy. Już też wiadomo, że reprezentant Polski nie będzie gotowy na mecz Olympique Marsylia w ramach pierwszej kolejki Ligue 1, która startuje już 6 sierpnia. Nowe doniesienia w sprawie stanu zdrowia piłkarza przekazał Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty.

Arkadiusz Milik według WP SportoweFakty nie zagra w piierwszym meczu nowego sezonu w Ligue 1

Reprezentant Polski wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, któa wykluczyła do gry na europejskim czempionacie

Wychowanek Rozwoju Katowice aktualnie broni barw OM, gdzie został wypożyczony do końca czerwca 2022 roku

Arkadiusz Milik stopniowa ma wracać do treningów

Arkadiusz Milik znalazł się w kadrze polskiej ekipy na Euro 2020. Były napastnik SSC Napoli był nawet na zgrupowaniu kadry dowodzonej przez Paulo Sousę. Zawodnik jednak w trakcie treningów czuł ból, więc ostatecznie podjęto decyzję o wyłączeniu napastnika z turnieju, aby nie ryzykować jego zdrowia.

Milik leczył się zachowawczo, bo operacja nie była konieczna. Tak przynajmniej twierdzili lekarze, którzy analizowali kontuzję zawodnika. Co prawda ostatnio sternik OM Pablo Longoria przekonywał, że reprezentant Polski będzie gotowy do gry na początku sierpnia. Okazuje się jednak, że w klubie nikt nie chce się spieszyć z przywróceniem zawodnika do gry.

“Jak udało się nam ustalić – rehabilitacja Arkadiusza Milika przebiega bez komplikacji, a piłkarz ma w przyszłym tygodniu wrócić do Francji i stopniowo dołączać do treningów Olympique Marsylia” – czytamy w materiale Mateusza Skwierawskiego z WP SportoweFakty.

27-letni zawodnik dołączył do ekipy z Francji w styczniu tego roku na wypożyczenie. Jak na razie Milik w koszulce Olympique Marsylia wystąpił łącznie w 122 spotkaniach, zdobywając w nich 48 bramek.

