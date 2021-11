Sergio Ramos według doniesień francuskich mediów wrócił we wtorek do treningów. Tym samym spełniły się przewidywania Paris Saint-Germain w sprawie powrotu do gry byłego zawodnika Realu Madryt.

Sergio Ramos

Sergio Ramos latem dołaczył na zasadzie wolnego transferu z Realu Madryt do Paris Saint-Germain

Hiszpański obrońca trafił do teamu z Parc des Princers, wzmacniając defensywę

Doświadczony obrońca dopiero we wtorek 9 listopada wrócił do treningów z zespołem

Sergio Ramos zaczął pracę nad powrotem do gry

Sergio Ramos wygląda na to, że jest coraz bliżej powrotu do gry, podaje RMC Sport. Hiszpański defensor wziął udział we wtorkowym treningu PSG. Sergio Ramos trenował jednocześnie z piłkarzami, którzy nie wybrali się na zgrupowanie reprezentacji. W gronie tym znaleźli się między innymi: Ander Herrera, Juan Bernat oraz Mauro Icardi.

O tym, że doświadczony hiszpański obrońca wróci w tym tygodniu do treningów klub z Paryża, poinformował już w miniony piątek w oficjalnym komunikacie prasowym. Jednocześnie bardzo możliwe jest, że powoli dobiega końca koszmar Sergio Ramosa związany z jego kłopotami zdrowotnymi.

Hiszpan od momentu, gdy latem trafił do PSG, nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowym zespole. Było to następstwem kontuzji łydki, co sprawiało, że obecność Sergio Ramosa w Paris Saint-Germain zaczęła budzić wątpliwości. Tym bardziej że piłkarz miesięcznie może liczyć na zarobki w wysokości blisko miliona euro.

Dyrektor sportowy paryżan Leonardo przekonywał jednak w publicznych przekazać, że sytuacja Sergio Ramosa nie budziła wewnętrznego niepokoju. Aktualnie zawodnik będzie na pewno bacznie obserwowany przez sztab szkoleniowy, co ma wpłynąć na to, aby Sergio Ramos był optymalnie przygotowany do gry. Zawodnik nie grał od 5 maja i starcia przeciwko Chelsea w Lidze Mistrzów.

