Pressfocus Na zdjęciu: Marco Verratti

Marco Verratti podjął decyzję o swojej klubowej przyszłość. Włoch zdecydowało się na nowy kontrakt z PSG, które wydało komunikat w tej sprawie.

PSG stara się o przedłużenie kontraktu Leo Messiego

Nową umowę podpisał inny lider paryżan

Mistrz Francji zatrzymał na dłużej Marco Verrattiego

PSG zatrzymało swojego lidera

Kilka miesięcy temu do PSG trafił nowy dyrektor sportowy. Został nim Luis Campos, który latem przeprowadził istną rewolucję w środku pola. Przede wszystkim dokonał on odmłodzenia w linii pomocy. Klub tymczasowo opuścili: Ander Herrera, Georgino Wijnaldum oraz Leandro Paredes. Sprzedany został zaś Idrissa Gueye.

PSG w miejsce doświadczonych piłkarzy zdecydowało się kupić między innymi 22-letniego Vitinhę i 24-letniego Renato Sanchesa. W Paryżu zawitali też Carlos Soler i Fabian Ruiz. Można było zatem odnieść wrażenie, ze mistrz Francji stopniowo przygotuje się na pożegnanie z weteranem tego klubu, czyli Marco Verrattim.

Włoski pomocnik w tym roku skończył 30 lat. Jego umowa obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku. Teraz okazało się, że PSG wciąż wiąże plany z Verrattim. Mistrz Francji poinformował, że piłkarz związał się z dotychczasowym pracodawcą kontraktem do 30 czerwca 2026 roku. Włoch dla PSG zagrał już 398 razy (11 goli i 61 asyst). Pomocnik pomógł paryżanom wygrać osiem mistrzostw Francji oraz kilkanaście krajowych pucharów. Do PSG dołączył w 2012 roku z Pescary.

