PressFocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

Wyniki 1/16 Pucharu Francji. Chambery nie sprawiło niespodzianki i przegrało z Lyonem 0:3. Wszystkie gole dla gości zdobył Alexandre Lacazette. Do kolejnej rundy tych rozgrywek awansowali też między innymi gracze Lorient, którzy pokonali po rzutach karnych Bastię. Poniżej prezentujemy wyniki i strzelców goli ze wszystkich meczów.

Lyon z awansem, trudna przeprawa Lorient, Angers ograło “kopciuszka”

Lyon pewnie wygrał w delegacji z Chambery 3:0. Bohaterem Les Gones został Lacazette, który zdobył trzy gole dla przyjezdnych. O 18:00 rozpoczęło się sześć spotkań. Do kolejnej rundy awansowali gracze Lorient, Paris FC, Rodez, Reims, Grenoble i Toulouse. Szczególnie ciekawie było na Korsyce. Bastia przegrywała od 64. minuty, ale zdołała doprowadzić do wyrównania i tym samym do rzutów karnych. „Jedenastki” lepiej wykonywali gracze pierwszoligowca i to oni zagrają w następnej fazie Pucharu Francji.

W ostatniej sobotniej konfrontacji gracze Strasbourg Koenigshoffen podejmowali Angers. Tym razem gospodarze nie byli w stanie sprawić niespodzianki i przegrali z przedstawicielem Ligue 1 0:1. Jedynego gola dla zwycięskiego klubu zdobył Miha Blazić.

Wyniki 1/16 Pucharu Francji

Chamberry – Lyon 0:3 (0:2)

Alexandre Lacazette (11′, 32′, 67′)

Bastia – Lorient 1:2 po karnych (1:1, 0:0)

Joris Sainati (81′) – Ibrahima Kone (64′)

Chamalieres – Paris FC 0:4 (0:2)

Warren Caddy (30′), Julien Lopez (42′), Morgan Guilavogui (70′), Kouadio-Yves Dabila (73′)

Grasse – Rodez 0:1 po karnych (0:0, 0:0)

Les Herbiers – Reims 0:3 (0:1)

Folarin Balogun (37′ – karny), Alexis Flips (64′), Martin Adeline (87′)

Plabennec – Grenoble 0:1 (0:1)

Amine Sbai (11′)

Toulouse – Ajaccio 2:0 (0:0)

Zakaria Aboukhlal (66′), Rafael Ratao (69′)

Strasbourg Koenigshoffen – Angers 0:1 (0:1)

Miha Blazić (16′)