PSG zabrało głos w sprawie kontraktu Messiego

Niedawno L’Equipe poświęciło swoją okładkę Leo Messiemu i jego kontraktowi z Paris Saint-Germain. Według dziennika, Argentyńczyk miał zarabiać ogromne pieniądze – 30 milionów euro teraz i 40 milionów w przyszłym roku. Głos w sprawie zabrał sam erownik sportowy PSG, Leonardo, nazywając te doniesienia “kłamstwami”.

Według L’Equipe, Leo Messi ma w obecnym sezonie zarabiać w PSG 30 milionów euro, a w kolejnym o dziesięć milionów euro więcej

Ponadto francuski dziennik doniósł, że klub ma opcję przedłużenia z Argentyńczykiem kontraktu o kolejny rok

Te doniesienia zdementował sam Leonardo, nazywając je “kłamliwymi i pozbawionymi szacunku”

Leonardo: nie akceptujemy okładki L’Equipe

W sobotę L’Equipe opublikowało trzyletnią umowę Lionela Messiego z Paris Saint-Germain. Według francuskiego dziennika były kapitan Barcelony ma zarabiać w obecnym sezonie tyle, co Neymar – 30 milionów euro. W kolejnej kampanii, zaś, zarobki gwiazdy mają wzrosnąć do 40 milionów euro.

Voici la une du journal @lequipe du samedi 18 septembre 2021.

En kiosque : https://t.co/Oe3pdODgOG pic.twitter.com/qLaBX9P2er — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 17, 2021

Tym doniesieniom stanowczo zaprzeczył Leonardo.

– Nie możemy zaakceptować takiej okładki, jak ta L’Equipe. Te doniesienia są całkowicie fałszywe. Pokazują brak szacunku i nie podobają się nam. Są bardzo daleko od prawdy, zarówno jeżeli chodzi o czas trwania kontraktu, jak i same liczby – powiedział kierownik sportowy PSG. Ponadto zapewnił, że plotki o nie dwu-, a trzyletnim kontrakcie Messiego również są nieprawdziwe. – Istnieją klauzule poufności, ale mogę powiedzieć, że to nieprawda – orzekł Leonardo. – Nie rozumiem, dlaczego zostało to opublikowane teraz. Te doniesienia znacząco mijają się z prawdą. Umowa obowiązuje przez dwa lata. Nie ma ani opcji, ani obowiązku, by automatycznie została przedłużona o kolejny rok – dodał.

Leo Messi trafił do Paryża po tym, jak nie udało mu się przedłużyć kontraktu z Barceloną. W barwach PSG rozegrał dotychczas dwa spotkania. Nie udało mu się zanotować w nich gola ani asysty, a jego debiut w nowych barwach w ramach Ligi Mistrzów zakończył się rozczarowującym remisem z Club Brugge (1:1).

Paris Saint-Germain Olympique Lyon 1.42 5.50 8.40 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 19. września 2021 11:03 .

