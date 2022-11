fot. PressFocus Na zdjęciu: PSG

Paris Saint-Germain ograło w niedzielę na wyjeździe Lorient 2-1. Zwycięska bramka padła w 81. minucie. Bohaterem spotkania został Neymar, który zanotował bramkę oraz asystę.

PSG pokonało Lorient 2-1

Bramki dla paryżan zdobywali Danilo Pereira oraz Neymar

Brazylijczyk błyszczał pod nieobecność Leo Messiego

PSG wciąż niepokonane

Po intensywnym starciu z Juventusem w Lidze Mistrzów Paris Saint-Germain wróciło na krajowe podwórko, gdzie w niedzielę mierzyło się na wyjeździe z Lorient. Spotkanie z gatunku trudnych do predykcji, bowiem rywale paryżan radzą sobie w obecnym sezonie nadspodziewanie dobrze i zajmują miejsce w ligowej czołówce. W pierwszej jedenastce mistrzów Francji zabrakło Leo Messiego, który po wymagających tygodniach dostał okazję do odpoczynku.

Mecz rozpoczął się od poważnego błędu gospodarzy w wyprowadzeniu piłki. Bramkarz Lorient Yvon Mvogo nabił Neymara, piłka trafiła do Hugo Ekitike, a ten odegrał do Brazylijczyka, który ograł bezradną defensywę i wyprowadził gości na prowadzenie. Próbę ofiarnej interwencji w tej sytuacji Mvogo przypłacił urazem, a na placu gry zmienił go Vito Mannone.

Paris Saint-Germain nie miało większego problemu, aby utrzymać ten wynik do przerwy. Po zmianie stron natomiast Lorient zaskoczyło i już w 53. minucie doprowadziło do wyrównania. Po świetnej i dynamicznej akcji zespołu Terem Moffi znalazł się w polu karnym i mocnym strzałem pod poprzeczkę umieścił piłkę w siatce.

WOW! 😲TEREM MOFFI! ⚽️



FC Lorient wyrównuje wynik spotkania z Paris Saint-Germain po tym golu! 🎯 Świetnie to zrobili! 🔥



Włączcie Eleven Sports 1! 👀#modanafrancję 🇫🇷 pic.twitter.com/NGqqNtKVN2 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 6, 2022

Paris Saint-Germain zepchnęło rywala do głębokiej defensywy i konsekwentnie dążyło do powrotu na prowadzenie. W 81. minucie do piłki bitej przez Neymara z rzutu rożnego dopadł Danilo Pereira, który strzałem głową pokonał Mannone. Lorient próbowało jakkolwiek zareagować, ale nie stworzyło już sobie żadnej sytuacji.

Paryżanie dopisują do swojego dorobku kolejne trzy punkty i umacniają się na szczycie tabeli Ligue 1. Lorient w dalszym ciągu zajmuje w niej czwartą lokatę.