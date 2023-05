IMAGO / Ayman Aref Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG szuka nowego trenera, który poprowadzi zespół w kolejnym sezonie

Według mediów faworytem jest Luis Enrique

Wśród kandydatów wymienia się również Jose Mourinho

Enrique po sezonie zastąpi Galtiera?

Kolejny tytuł mistrza Francji to nie jest coś, co zadowala katarskich właścicieli Paris Saint-Germain. W klubie od wielu lat czekają na triumf w Lidze Mistrzów. Jednak paryski klub ponownie zawiódł w europejskich pucharach w obecnej kampanii.

Christophe Galtier miał poprowadzić PSG do wielkiego sukcesu, ale francuski szkoleniowiec nie podołał w swojej roli. Oprócz wyników dalekich od ideału wielokrotnie mówiło się, że nie potrafi scalić szatni porozumieć się największymi gwiazdami zespołu.

Nie ma wątpliwości, że po sezonie w PSG nastąpi kolejna zmiana trenera. W mediach do tej roli często przymierzany jest Jose Mourinho, który znakomicie sobie radzi w Romie prowadząc włoski klub dwukrotnie z rzędu do finału europejskich pucharów. Tymczasem według PSG Community to Luis Enrique jest faworytem do zastąpienia Galtiera w oczach katarskich właścicieli PSG. Hiszpan w najbliższych dniach ma pojawić się w Doha, aby porozmawiać o kontrakcie.

