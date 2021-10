W piątek wieczorem największym wydarzeniem we Francji będzie rywalizacja PSG – Angers. Spotkanie 10. kolejki Ligue 1 zapowiada się interesująco. Mauricio Pochettino nie będzie mógł skorzystać aż z sześciu kluczowych piłkarzy, ale to nie koniec absencji w kadrze paryżan. Sprawdź przewidywane składy na ten pojedynek.

W piątek startuje 10. kolejka Ligue 1

Na Parc des Princes zobaczymy mecz PSG – Angers

Mauricio Pochettino w tym meczu nie będzie mógł skorzystać z największych gwiazd swojej drużyny

Kogo do walki o komplet punktów wystawi Pochettino?

Przed przerwą reprezentacyjną PSG sensacyjnie przegrało z Rennes na wyjeździe (0:2). Co prawda, paryżanie wciąż mogą sobie pozwolić na wpadki, ponieważ do tej pory regularnie inkasowali komplety punktów. Na Parc des Princes pojawi się jednak zespół, który ma na koncie również tylko porażkę. Angers aktualnie zajmuje czwartą lokatę w tabeli, tracąc do swoich następnych rywali osiem oczek.

W piątkowy wieczór na korzyść gości może przemawiać fakt, że Mauricio Pochettino nie będzie mógł skorzystać z sześciu ważnych piłkarzy. Wśród nieobecnych znajduje się Lionel Messi, Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos czy Keylor Navas. Panowie dopiero w dziś zjawili się w Paryżu. Wynikiem tego jest kalendarz eliminacyjny krajów z Ameryki Południowej, który zakończył się w późnych godzinach nocnych z czwartku na piątek.

Przewidywane składy na mecz: PSG – Angers

PSG: Donnarumma – Diallo, Kimpembe, Kehrer, Hakimi – Veratti, Gueye, Herrera – Draxler, Icardi, Mbappe

Angers: Bemardoni – Thomas, Traore, Manceau – Cabot, Mendy, Mangani, Doumbia, Fulgini – Cho, Bahoken

Paris Saint-Germain Angers 1.38 5.50 8.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. października 2021 18:03 .

Przeczytaj również: Paris Saint-Germain – Angers SCO: typy, kursy, zapowiedź (15.10.2021)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin