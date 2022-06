PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyznał, że chciałby, aby Zinedine Zidane został nowym szkoleniowcem Paris Saint-Germain. Były trener Realu Madryt jest wymieniany w roli potencjalnego następcy Mauricio Pochettino.

Prezydent Francji chciałby, aby Zidane został trenerem PSG

Macron stwierdził, że ważne osobistości francuskiego świata sportu powinny pracować w ojczyźnie

Jednak zdaniem mediów to Galtier będzie następcą Pochettino

Macron: bardzo go podziwiam

– Nie rozmawiałem z nim, ale bardzo go podziwiam za to, co osiągnął zarówno jako piłkarz, jak i trener – przyznał Macron. – Trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów z Realem Madryt. To jest coś, o czym marzymy w kontekście francuskich klubów. Chcę, aby wrócił i promował Francję.

– Jego powrót miałby ogromny wpływ na Francję i naszą ligę. Mam nadzieję, że będzie trenował duży, francuski klub. To byłoby wspaniałe – dodał prezydent Francji.

– Moją rolą jest powiedzieć, że Francja jest wspaniałym narodem dla sportu i piłki nożnej, że są wspaniali ludzie, którzy kochają ten sport. Ważne jest dla nas, aby najlepsi zawodnicy, których wyszkoliliśmy, którzy czasami błyszczeli na międzynarodowym poziomie mogli pracować w ojczyźnie – stwierdził Macron.

Jednak francuskie media wskazują na nowego trenera PSG obecnego szkoleniowca Nicei Christophe’a Galtiera jako potencjalnego zastępcę Pochettino. Francuz w 2021 roku sięgnął dość sensacyjnie z Lille po mistrzostwo Francji. Jak donosi Fabrizio Romano paryski klub najpierw musi rozstać się z obecnym szkoleniowcem. Argentyńczyk ma ważny kontrakt jeszcze przez rok i nie chce odchodzi z Parc des Princes.

Zobacz również: Nieoczywisty faworyt na nowego trenera PSG