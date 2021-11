Pressfocus Na zdjęciu: Burak Yilmaz

Na sobotę zaplanowano tylko dwa pojedynki 15. kolejki Ligue 1. Na początek Lille podzieliło się punktami z Nantes 1:1 (1:1). Natomiast później Nice nie dała rady Metz 0:1 (0:1).

Lille znów rozczarowało, Nice nie wykorzystała szansy

Spotkanie na Pierre-Mauroy świetnie rozpoczęło się dla gospodarzy. Burak Yilmaz wyprowadził Lille na prowadzenie już po dziewięciu minutach. Doświadczony napastnik w tempo wyszedł do prostopadłego zagrania Bamby i po przekroczeniu linii pola karnego uderzył nie do obrony w kierunku prawego słupka. Mastify nie poszły za ciosem, co sprytnie wykorzystało Nantes. Ludovic Blas w pewnym momencie wziął ciężar gry na siebie, dryblingiem minął kilku rywali, a gdy miał już trochę miejsca huknął z dystansu w prawy dolny róg. Po przerwie tempo meczu zwolniło, jednak w końcówce temperatura automatycznie wzrosła. Wszystko przez czerwoną kartkę dla Fabio, po której Lille otrzymało szansę na strzelenie gola. Wówczas Jonathan David pomylił się rzutu karnego i jego strzał bez większych problemów obronił Lafont.

Tymczasem Nice spisało się poniżej oczekiwań. Gospodarze mogą po tym weekendzie stracić pozycję wicelidera, gdyż w sobotni wieczór zostali pokonani przez Metz. Trafienie Centonze z 31. minuty ustaliło wynik meczu. Co ciekawe, Metz odniosło dopiero drugie zwycięstwo w tym sezonie, ale nadal zajmuje ostatnią lokatę w tabeli.

Wyniki 15. kolejki Ligue 1

Lille – Nantes 1:1 (1:1)

Yilmaz (9′) – Blas (24′)

Nice – Metz 0:1 (0:1)

Centonze (31′)