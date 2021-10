RC Lens nie spełniło oczekiwań swoich kibiców w niedzielne popołudnie, przegrywając z Montpellier HSC w spotkaniu 10. kolejki Ligue 1. Ekipa Przemysława Frankowskiego przegrała 0:1. Reprezentant Polski spędził na placu gry całe zawody.

Frankowski mniej aktywny

RC Lens przystępowało do niedzielnej potyczki jako sensacyjny wicelider rozgrywek, chcący wywalczyć trzecie z rzędu zwycięstwo. Ekipa Oliviera Dall’Oglio miała natomiast nadzieję na przerwanie passy meczów bez wygranej.

Pierwsza połowa w wykonaniu obu teamów była pokazem ostrożnej gry z obu stron. Groźniejsi w pierwszej odsłonie byli jednak zawodnicy Montepllier. Najbliższy szczęścia był w ósmej minucie Valere Germain, ale piłka po jego próbie trafiła w słupek.

Na pierwszego gola w spotkaniu trzeba było czekać z kolei do 47 minuty. Na listę strzelców wpisał się Stephy Mavididi, wykorzystując podanie od Teji Savaniera. W sytuacji oko w oko z bramkarzem rywali 23-latek nie dał mu żadnych szans.

Sytuacja Montpellier skomplikowała się natomiast tuż przed końcem spotkania, gdy z powodu dwóch żółtych kartek plac gry musiał opuścić Jordan Ferri. Lens nie wykorzystał jednak gry w przewadze i trzy punkty zainkasowali piłkarze La Paillade.

Frankowski w ocenie L’Equipe zasłużył na notę cztery. Polski zawodnik przyczynił się do porażki swojego zespołu, bo to po jego stracie Montpellier zdobyło bramkę na wagę wygranej. Reprezentant Polski zaliczył dziesiąte spotkanie ligowe we Francji w tym sezonie.