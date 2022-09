Dania – Francja: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Dania – Francja: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Ogromne emocje czekają nas w niedzielny wieczór w Kopenhadze. Duńczycy cały czas walczą o awans do Final Four, natomiast Trójkolorowi potrzebują punktów, aby zachować miejsce w dywizji A.

Parken Liga Narodów A, grupa 1. Dania Francja 3.55 3.50 2.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2022 08:59 .

Dania – Francja, typy i przewidywania

Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, dzięki temu, że obie drużyny nadal mają o co grać. A w przypadku obu zespołów stawka tego spotkania jest wysoka. Spodziewamy się zaciętego spotkania, co może sprawić, że nie obejrzymy w nim zbyt wielu bramek. Dlatego też stawiamy na maksymalnie dwa trafienia. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Dania – Francja, sytuacja kadrowa

Selekcjoner reprezentacji Danii Kasper Hjulmand nie ma nowych problemów kadrowych po ostatnim meczu z Chorwacji. Z dolegliwościami zdrowotnymi zmagał się ostatnio Jesper Lindstrom, ale zawodnik Eintrachtu Frankfurt powinien być gotowy do występu w niedzielnym meczu.

Więcej zmartwień ma Didier Deschamps, który w meczu z Danią nie będzie mógł skorzystać z usług kontuzjowanych Mike’a Maignana i Julesa Kounde, który nabawili się urazów w meczu z Austrią. Ich miejsce w wyjściowym składzie prawdopodobnie zajmą Alphonse Areola i William Saliba.

Dania – Francja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Danii jeszcze kilka dni temu zajmowała pierwsze miejsce w tabeli, ale utraciła je po czwartkowym meczu z Chorwacją. Duńczycy w wyjazdowym meczu musieli uznać wyższość (1:2) swojego rywala do awansu do Final Four i doznali drugiej porażki. Obecnie zajmują drugie miejsce w tabeli mając na koncie jeden punkt mniej od Chorwatów. Teraz nie tylko muszą pokonać w niedzielę Francuzów, ale również liczyć na potknięcie Chorwacji w meczu z Austrią.

Francja do rywalizacji przystępowała w roli faworyta i awansu do Final Four, ale na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji nie ma już na to szans. W czwartkowy wieczór drużyna Didiera Deschampsa odniosła dopiero pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach, pokonując 2:0 u siebie Austrię. Trójkolorowi nie mogą jednak jeszcze spać spokojnie, bowiem nie mogą być pewni pozostania w dywizji A. Nad czwartymi w tabeli Austriakami mają tylko jeden punkt przewagi.

Dania – Francja, historia

Pierwszy pojedynek tych zespołów odbył się 3 czerwca na Stade de France. Po końcowym gwizdku sędziego trzy punkty na swoje konto zapisała reprezentacja Danii, choć to Francuzi jako pierwsi wyszli na prowadzenie po trafieniu Karima Benzemy. Dania odpowiedziała jednak dwoma golami Andreasa Corneliusa.

Niedzielne spotkanie będzie 18. pojedynkiem obu zespołów w historii. Bilans dotychczasowych spotkań jest korzystny dla Francji, która ma na koncie osiem wygranych. Duńczycy triumfowali do tej pory siedem razy.

Dania – Francja, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed niedzielnym meczem większe szanse na wygraną dają gościom. Kursy na zwycięstwo Francji kształtują się w okolicy 2.10-2.16, podczas gdy na zwycięstwo Danii 3.35-3.55.

Dania – Francja, przewidywane składy

Dania: Schmeichel – Andersen, Christensen, Kjaer – Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle – Eriksen, Damsgaard – Dolberg

Francja: Areola – Saliba, Varane, Badiashile – Clauss, Fofana, Tchouameni, Mendy – Griezmann – Mbappe, Giroud

Dania – Francja, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach ostatniej kolejki Ligi Narodów, które rozegrane zostanie w Kopenhadze i rozpocznie się o godzinie 20:45, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport News.

