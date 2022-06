Pressfocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Wobec konfliktu Arkadiusza Milika z trenerem Olympique Marsylii – Jorge Sampaolim, dalsza kariera Polaka na Stade Velodrome stała pod znakiem zapytania. Wątpliwości odnośnie przyszłości napastnika rozwiał prezes klubu – Pablo Longoria. Zapowiedział on, że Milik pozostanie na kolejny sezon w Marsylii.

Media spekulowały dużo na temat przyszłości Arkadiusza Milika w Marsylii

Polak jest skonfliktowany z trenerem Jorge Sampaolim

Prezes Marsylczyków zapewnił, że 28-latek zostanie na kolejny sezon w klubie

Topór wojenny między Sampaolim i Milikiem zakopany?

Arkadiusz Milik mógł pochwalić się solidnymi liczbami podczas ostatniego sezonu w barwach Olympique Marsylii. Mimo dobrej skuteczności reprezentanta Polski, trener Jorge Sampaoli często sadzał go na ławce. Argentyńczyk wielokrotnie punktował w mediach braki 28-latka, co doprowadziło do otwartego konfliktu między nim i Milikiem. Francuskie media informowały nawet, że Polak miał postawić władzom klubu ultimatum – odejdzie Sampaoli albo on sam.

We wtorek prezes wicemistrzów Francji zabrał głos w sprawie przyszłości Milika. Pablo Longoria zapowiedział, że klub nie chce pozbywać się zawodników, którzy zapewnili im wicemistrzostwo Francji. Można traktować to równoznacznie z zapowiedzią pozostania napastnika w Marsylii.

– Dużo rozmawialiśmy w trakcie sezonu. Chcemy nadać temu projektowi ciągłość, zostawiając tych zawodników, którzy dali nam drugie miejsce w lidze. Ważne, aby zapewnić stabilizację tej grupie. Zawsze powtarzam, że między inteligentnymi ludźmi zawsze jest możliwa równowaga – stwierdził w rozmowie z RMC Sport.

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie rozegrał 37 meczów dla Olympique Marsylii. Strzelił w nich 20 bramek i zanotował dwie asysty.

