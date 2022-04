Powrót Milika opóźnia się. Polak opuści kolejne mecze

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Wszystko wskazuje na to, że powrót Arkadiusza Milika do pełni sił opóźni się. L’Equipe donosi, że polski napastnik opuści dwa kolejne mecze Olimpique Marsylia, a do gry wróci dopiero za tydzień.

Milik wciąż leczy kontuzję, której doznał w towarzyskim meczu Polska – Szkocja

Napastnik ma wrócić do gry dopiero za tydzień

Polak został wybrany przez kibiców francuskiego klubu piłkarzem miesiąca marca

Milik wróci do gry za tydzień

Milik kontuzji mięśniowej nabawił się w towarzyskim meczu Polska – Szkocja. Początkowo mówiono, że jego przerwa w grze będzie wynosić około dwóch tygodni, jednak już teraz wiadomo, że jego okres rekonwalescencji się nieco przeciągnie.

W klubie liczono na znacznie szybszy powrót byłego napastnika Górnika Zabrze do gry. Okazuje się jednak, że Arkadiusz Milik nie wystąpi w dwóch następnych meczach Marsylii. Olimpique w czwartek zagra w ćwierćfinale Ligi Konferencji z PAOK-iem Saloniki, a w niedzielę czeka ich starcie w Ligue 1 przeciwko Montpellier.

Polak ma wrócić do gry dopiero na rewanżowy pojedynek w Grecji, który został zaplanowany na 14 kwietnia. W klubie nie chcę ryzykować zbyt szybkim powrotem Milika do gry, aby kontuzja nie odnowiła się.

Arkadiusz Milik został wybranym przez kibiców Olimpique Marsylia piłkarzem miesiąca marca. W minionym miesiącu napastnik rozegrał pięć spotkań, w których zdobył cztery gole i zaliczył jedną asystę.

