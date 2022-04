PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Przyszłość Arkadiusza Milika w Marsylii jest niepewna. Łączono go z odejściem z OM już zimą, a niedawno ujawniono jego konflikt z trenerem Sampaolim. W wywiadzie Polak wyjawił jednak, że chce grać z francuskim klubie w Lidze Mistrzów.

Arkadiusz Milik trafił do Olympique’u Marsylii zimą 2021 roku

Choć Polak regularnie strzela gole, jego pozycja w klubie nie jest całkowicie pewna

28-latek w wywiadzie przyznał, że jego marzeniem jest gra z francuskim klubem w Lidze Mistrzów

Milik nie nosi się z odejściem z Francji, ma ambitny cel

Arkadiusz Milik trafił do Olympique’u Marsylii zimą 2021 roku. Polak szybko zaaklimatyzował się w drużynie i strzela sporo bramek. Zwłaszcza bieżący sezon jest w jego wykonaniu imponujący pod tym względem. Tym bardziej, że trener Jorge Sampaoli często pozostawiał 27-latka pośród rezerwowych.

Właśnie postać trenera jest źródłem niepewności pozostania napastnika na Stade Velodrome. Podobno Sampaoli wszedł na ścieżkę wojenną z Milikiem i najchętniej pozbyłby się go z drużyny. Na szczęście dla 27-latka, pozycja szkoleniowca w Marsylii również nie jest zbyt pewna. Mimo tego już podczas minionego okna transferowego łączono napastnika z transferem do Juventusu. Reprezentant Polski podczas niedawnego wywiadu dla Onze Mondial wyjawił jednak swoje najbliższe plany.

– Nasz cel na bieżący sezon to awans do Ligi Mistrzów. Nie powiem, że jesteśmy blisko, bo na szczycie tabeli panuje ogromny ścisk. Ale właśnie do tego dążymy. To najlepsze rozgrywki na świecie i żeby w nich zagrać, trzeba na to zapracować na boisku. Chcę grać w Lidze Mistrzów z Olympique’em Marsylią – zadeklarował 27-latek.

Obecnie jego zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli Ligue 1. Czwarte Stade Reannais traci jednak do niego zaledwie pięć punktów.

Milik rozegrał już w tym sezonie 31 spotkań. Strzelił w nich 20 bramek. Latem Marsylia będzie musiała zapłacić za Polaka dziewięć milionów euro Napoli. Zobaczymy, czy potraktuje to jako inwestycję, czy też zdecyduje się od razu sprzedać napastnika, by odzyskać pieniądze.

