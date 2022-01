PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi oraz trzech innych zawodników uzyskało pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa. Tym samym Argentyńczyk przegapi najbliższe spotkanie pucharowe, w którym Paris Saint-Germain zmierzy się z czwartoligowym Vannes.

Paris Saint-Germain poinformowało, że czterech zawodników i jeden członek sztabu uzyskało pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Pośród graczy otrzymali je Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico oraz Nathan Bitumazala

Tym samym ci zawodnicy ominą poniedziałkowy mecz Pucharu Francji, w którym PSG zmierzy się z czwartoligowym Vannes

Messi i trzech innych graczy PSG zakażonych koronawirusem!

Lionel Messi nie może zaliczyć początku nowego roku do udanych. W niedzielę Paris Saint-Germain poinformowało, że czterech zawodników i jeden członek sztabu technicznego uzyskali pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa. Jednym z nich jest siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki. Poza nim, uzyskali je Juan Bernat, Sergio Rico oraz Nathan Bitumazala.

PSG poinformowało, że wszyscy wymienieni gracze już przebywają w izolacji. Oznacza to, że ominą pierwsze spotkanie paryskiej drużyny w 2022 roku. Już w poniedziałek giganci Ligue 1 zmierzą się na wyjeździe z czwartoligowym Vannes. Zwycięzca awansuje do 1/8 finału Pucharu Francji.

Pierwsze pół roku w Paryżu nie było dla Messiego zbyt udane. W szesnastu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zanotował jedynie sześć bramek i pięć asyst. W rozgrywkach ligowych zdołał strzelić zaledwie jednego gola. Póki co, Argentyńczyk nie będzie mógł poprawić swojego bilansu w nowej drużynie. Być może 34-latek wróci do gry za tydzień, gdy w szlagierze francuskiej ekstraklasy jego Paris Saint-Germain zmierzy się na wyjeździe z Olympique’em Lyon.

