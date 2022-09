PressFocus Na zdjęciu: Mbappe i Messi

Relacje Kyliana Mbappe z innymi gwiazdami Paris Saint-Germain pozostają od lat kwestią dyskusji. W publicznej wypowiedzi Lionel Messi bardzo chwalił jednak francuskiego mistrza świata.

Relacje Mbappe z pozostałymi członkami gwiazdorskiego tercetu ofensywnego PSG budzi wiele dyskusji

Lionel Messi wypowiedział się jednak o młodszym koledze wyjątkowo pochlebnie

Przyznał, że w ciągu najbliższych lat Mbappe może trafić do panteonu piłki nożnej

“Trafi do grona najlepszych, to pewne”

Relacje pomiędzy poszczególnymi członkami ofensywnego tercetu Paris Saint-Germain wzbudzają wielkie dyskusje. Przyjaźń pomiędzy Neymarem i Lionelem Messim narodziła się jeszcze w Barcelonie, natomiast Kylian Mbappe, jak przekonują francuscy dziennikarze, nie darzy kolegów tak ciepłymi uczuciami. Najgłośniejszym argumentem w tej dyskusji było rzekome przekonywanie mistrza świata z 2018 roku do sprzedaży Neymara ubiegłego lata. Zostało to, rzecz jasna, zdementowane przez reprezentanta klubu, Luisa Camposa.

Ostatnio o młodszego kolegę został zapytany Lionel Messi. Z wypowiedzi siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki można wywnioskować, że darzy Francuza wielkim szacunkiem.

– Kylian to szczególny piłkarz. To bestia. Jest bardzo silny w pojedynkach, odnajduje przestrzeń i jest bardzo szybki. W ciągu najbliższych lat znajdzie się wśród największych, nie ma co do tego wątpliwości – wyznał Argentyńczyk.

Cały ofensywny tercet bardzo efektownie rozpoczął sezon. Mbappe strzelił już dziesięć goli we wszystkich rozgrywkach. Messi zanotował sześć bramek i osiem asyst w jedenastu spotkaniach, a Neymar prezentuje wręcz niebotyczną dyspozycję. Poza jedenastoma trafieniami ma już na koncie osiem ostatnich podań.

