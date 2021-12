Messi krytykowany we Francji za ostatnie spotkanie PSG

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Paris Saint-Germain zaledwie zremisowało bezbramkowo z Niceą w ubiegłą środę. W zwycięstwie swej drużynie nie pomógł Lionel Messi, który w poniedziałek odebrał swoją siódmą Złotą Piłkę.

PSG zawiodło kibiców, bezbramkowo remisując z Niceą w meczu Ligue 1

Lionel Messi zagrał kiepskie spotkanie, za które został skrytykowany przez francuskie dzienniki

“Występ Messiego niegodny siódmej Złotej Piłki”

Środowe spotkanie pomiędzy Paris Saint-Germain a Niceą miało być niejaką fiestą dla gospodarzy. Mieli przecież co świętować – przed meczem ze Złotą Piłką pozował Leo Messi, a wtórował mu Gianluigi Donnarumma, odznaczony Trofeum Jaszyna. Samo starcie z Niceą nie było jednak porywające. Żadna z drużyn nie znalazła drogi do bramki. Messi, na spółkę z Kylianem Mbappe, zostali najmocniej skrytykowani przez francuskie media.

L’Equipe obu graczom dała notę 3 – najniższą spośród wszystkich na boisku. “Wraz z partnerami z ataku, Mbappe brakowało inspiracji” – pisał medialny gigant o postawie mistrza świata. To Messi, jednak, budzi największe wątpliwości we Francji. Po szesnastu kolejkach ma na koncie zaledwie jedną ligową bramkę, a przecież paryżanie liczyli na jego instynkt strzelecki. “Pod nieobecność Neymara grał jako fałszywy napastnik, przez co nie mógł uratować swojego występu świetnymi asystami, tak jak ostatnio przeciwko Saint-Etienne. Mogłoby się to zmienić, gdyby Mbappe wykorzystał jego podanie w 64. minucie” – opisuje występ Argentyńczyka L’Equipe. Le Parisien był jeszcze bardziej krytyczny. “To był występ niegodny siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki” – grzmi gazeta, oceniając Messiego na zaledwie 3.

Już w sobotę paryżan czeka trudne starcie z rewelacją pierwszej połowy sezonu, Lens. To tam gwiazdorski duet postara się zadośćuczynić za bezbarwny występ przeciwko Nicei.

