Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi według informacji L’Equipe nie jest najlepszych relacjach z trenerem Mauricio Pochettino. Źródło twierdzi, że były piłkarz FC Barcelony jest zawiedziony pracą opiekuna PSG. Zawodnik jednocześnie wyczekuje informacji na temat wyboru nowego szkoleniowca, co ma mieć wpływ na jego przyszłość w klubie.

Lionel Messi ma konkretne oczekiwania względem władz klubu

Argentyński napastnik wyczekuje nowego trenera w PSG

L’Equipe podaje, że zawodnik jest w złych relacjach z Mauricio Pochettino

Pochettino na wylocie z PSG?

Lionel Messi trafił do teamu z Paryża latem minionego roku. Argentyńczyk trafił do ekipy z Parc des Princes na zasadzie wolnego transferu. W pierwszej kampanii w nowym sezonie zawodnik nie spełnił do końca pokładanych w nim nadziei. Oczekiwano wielu goli po Messim. Tymczasem piłkarz wyróżniła się przede wszystkim kluczowymi podaniami, mając ich na koncie 13.

Messi nie ukrywa, że jest zdeterminowany, aby udowodnić, że stać go na sukces nie tylko w Barcelonie. Jednocześnie zawodnik jest według L’Equipe pewny, że Mauricio Pochettino musi opuścić klub, aby wygrać coś w PSG. W związku z tym relacje między trenerem a Messim są bardzo napięte.

W trakcie kończącego się właśnie sezonu 160-krotny reprezentant Argentyny wystąpił łącznie w 33 meczach, w których strzelił 11 goli i 13 asyst. Rynkowa wartość Messiego wynosi 60 milionów euro. Obecna umowa piłkarza z przedstawicielem Ligue 1 obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

