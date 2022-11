fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar i Lionel Messi

PSG w swoim ostatnim ligowym meczu przed mundialem w Katarze pewnie pokonał na swoim stadionie Auxerre (5:0). Drużyna z Parc des Princes umocniła się jednocześnie na szczycie ligowej tabeli, legitymując się bilansem 41 punktów na koncie. Tymczasem uwagę mediów przykuła sytuacja z ławki paryżan w trakcie spotkania.

PSG wykonało plan i w niedzielę pewnie pokonało Auxerre (5:0)

W pewnym momencie Neymar i Lionel Messi poprosili trenera o to, czy mogą się udać wcześniej do szatni

Szkoleniowiec paryżan nie widział żadnych przeszkód

Sytuacja wyglądała zgoła odmiennie, niż to miało miejsce w przypadku Cristiano Ronaldo w trakcie spotkania Man Utd z Tottenhamem

Messi i Neymar z szacunkiem względem Galtiera

PSG bez większego kłopotu pokonało w niedzielnym starciu jednego z outsiderów Ligue 1. Do przerwy co prawda ekipa Christophe’a Galtiera prowadziła tylko 1:0, ale po zmianie stron paryżanie włączyli drugi bieg i rozbili Auxerre w pył, zwyciężając ostatecznie 5:0.

Media Parisen opublikowało natomiast na swoim profilu materiał wideo, w którym widać jak Lionel Messi i Neymar opuścili wcześniej ławkę rezerwowych, ale odbyło się to w dobrej atmosferze. Zupełnie inaczej, niż miało to miejsce w przypadku Cristiano Ronaldo, gdy Portugalczyk opuszczał ławkę jako zawodnik Man Utd. Argentyńczyk i Neymar po prostu poprosili trenera zgodę, aby udac się wczesniej do szatni.

🇫🇷 Le management de Galtier est vraiment bon, ses joueurs le respectent et l’ambiance du groupe semble vraiment bonne. Un début de saison prometteur.

pic.twitter.com/5qK8q5LGTo — Media Parisien (@MediaParisien) November 13, 2022

Francuskie media podkreślają, że współpraca piłkarzy PSG z Christpphem Galtierem układa się bez zarzutu, a ponadto atmosfera w klubie jest naprawdę dobra. Trener może liczyć na duży szacunek ze strony piłkarzy.

PSG do ligowego grania wróci jeszcze w tym roku, gdy zmierzy się 28 grudnia ze Strasbourgiem. Niezwykle ciekawie zapowiada się z kolei potyczka Lens z PSG, która odbędzie się 1 stycznia 2023 roku.

